Franz Werfel, en känd tysk-tjeckisk förf. av judiskt ursprung som emigrerade till USA och do..

Fakta:

Franz Werfel, en känd tysk-tjeckisk förf. av judiskt ursprung som emigrerade till USA och dog där 1945, skrev 1933 den berömda romanen De fyrtio dagarna på Musa Dagh. Den översattes till svenska redan 1935. De handlar om de 4000 armenier som med vapen i hand höll ut på berget 1915. De var under ledning av en armenisk officer i den ottomanska armén, Moses Kalousdian, i romanen kallad Gabriel Bagradian. De evakuerades slutligen av ett franskt fartyg. Mosesberget ställdes under det franska protektoratet Syrien men blev 1938 en del av Turkiet då Frankrike evakuerade 4000 armeniska byar. En enda by med armenisk befolkning finns kvar idag, Vakifli, med bara 126 invånare, mest åldringar. I samband med hundraårsminnet 2015 av massakern 1915 intervjuade Nathan Schachar i DN folk i byn. Men visst finns det kvar åtskilliga armenier också i det moderna Turkiet.