En ung och energisk kvinna kliver på bussen vid hotellet i Litauens huvudstad Vilnius. Hennes uppdrag är att under en heldag guida en resegrupp från Sverige. Hennes svenska är flytande med perfekt satsmelodi. Vid beröm kommer förklaringen: ”Jag studerade ett år på gymnasieskolan i Skara”.

Som Skarabor tar jag och mitt resesällskap kontakt med vår guide Vitalija under en kort paus. Vi berättar att vi är från Skara, något som väcker starka känslor hos Vitalija. Väl åter i bussen berättar hon, uppenbart rörd, om hur studieåret på Katedralskolan i Skara format hennes yrkesliv. – Minnena från Skara är mycket ljusa. Jag möttes av en otrolig öppenhet hos de båda familjer jag bodde hos. Jag studerade på samhällsprogrammet och kom snabbt in i svenska språket. Efter avslutade studier i Vilnius har jag använt mina språkkunskaper i mitt yrkesliv. Jag har till exempel undervisat litauiska sjuksköterskor i svenska. Många av dem finns fortfarande kvar i svensk sjukvård.

Hur kom det sig då att unga Vitalija Biriukaite från lilla staden Radviliskis i Litauen hamnade i Skara? Svaret är att ett vänortssamarbete etablerades mellan de båda kommunerna år 1992, två år efter det att Litauen återfått sin självständighet.

En vänortsförening startades i Skara ett par år senare och tillsammans med Skaras båda Rotaryklubbar inleddes ett samarbete med Skara Katedralskola. Resultatet blev att från år 1994 erbjöds en gymnasielev från Radviliskis att bo och studera ett läsår i Skara. Ett utbyte som varade under åtta år och som Vitalija tog del av under läsåret 2000-2001. – Jag bodde hos två familjer. Först hos Berit och Göran Hallström, sedan hos Annika Winberg och Lars-Erik Olsson. Jag, som inte förstod ett ord svenska, togs emot med öppna armar och kände mig hemma från början. När jag nu guidar svenska turistgrupper, vid sidan av mitt vanliga jobb, är det mitt sätt att säga tack för det jag fick under året i Skara.

Idag är Vitalija gift, har familj och heter Staceviene i efternamn. Sina kunskaper i svenska har hon medvetet utvecklat och har arbetat åt olika skandinaviska företag inom skilda branscher. Just nu jobbar hon åt ett norskt logistikföretag. Vitalija anlitas också som tolk i olika officiella sammanhang. – Minnena från året i Skara är mycket ljusa och har format mitt yrkesliv.

Elisabet Stålarm