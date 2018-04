LÄS OCKSÅ:Götene får fortsätta vänta på första segern

Främmestad ledde med hela 3–0 – efter bara 22 minuter. Simon Karlssons hörna letade sig in via en Ardalaspelare fram till 1–0. Även andra målet kom på hörna där Emil Olesen höll sig framme och slog in en retur. Samme spelare satte sedan trean på straff efter att bortalaget stoppat Johan Fredholm på ett regelvidrigt sätt.

– Vi var inte med första 20 minuterna. Främmestad vinner andraboll på andraboll. Vi släpper tyvärr in tre mål på fasta situationer och då är matchen körd, säger Viktor Berntsson.

Ardala fick visserligen in en psykologisk viktig reducering före paus genom Johan Ståhl.

Och inom loppet av sju minuter i början av andra halvlek drog Främmestads Albin Larsson på sig två gula kort, vilket innebar att Ardala fick spela resten av matchen med en man mer.

Då dröjde det bara ett par minuter innan målet kom – för Främmestad...

1–4.

Ardala fick in ett tröstmål (Viktor Forsberg) i slutminuterna, men det här var Främmestads match och Emil Olesen avslutade med att göra sitt tredje mål för dagen när han fastställde slutresultatet 5–2. En skön revansch för Främmestad som senast förlorade derbyt mot Vara med 0–3.

– Främmestad gör det kanon och spelar med fart och fysik som vi inte kan leva upp till i dag, säger Viktor Berntsson.

Ardala får ta nya tag till nästa match som är på fredag hemma mot Fagersanna.

Matchfakta

Främmestads IK-Ardala GoIF

5–2 (3–1)

Målen: 1–0 (8) Simon Karlsson, 2–0 (14) Emil Olesen, 3–0 (22) Emil Olesen, straff, 3–1 (37) Johan Ståhl, 4–1 (64) Simon Karlsson, 4–2 (88) Viktor Forsberg, 5–2 (90) Emil Olesen.