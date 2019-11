Tycker det är konstigt att man måste spara pengar på dom i samhället som redan har betalat för sig och behöver lite trygghet och hjälp.

Många äldre och dementa behöver hjälp dygnet runt och om något händer som binder upp den ena personalen, vad skall då den andra göra om någon ramlar eller rymmer?

Det som hände i höstas var att min far (86 år) blev sjuk och min mor (89 år) tog hand om honom. Men hon fick ingen hjälp med sig själv för hon var för pigg när dom flyttade in på äldreboende. Mor som är av den gamla stammen tog hand om far och glömde sig själv så hon fick åka ambulans p.g.a. utmattning och uttorkning, nu orkar hon inte mer.

Efter möte med biståndshandläggaren (vilken förövrigt var kanon) fick mor hjälp trodde jag, men personalen fanns inte för att hjälpa så det är för lite personal även dagtid.

Detta gör mig väldigt konfunderad och besviken. Att inte våra gamla ska få ha det bra och känna sig trygga, utan riskerar att drogas för att inte vara till besvär och ta för mycket tid.

För att vara ärlig tycker jag att det är för jävligt att vi kan bygga om vägar 3-4 gånger samt bygga om kommunhus eller ha typ vandrarhemmet stående som kostar pengar, för i grund och botten är det visst olika konton hos kommunen, men hos oss skattebetalare är det samma konto.

Jag är väldigt glad över personalen från länder söderöver. Trots språkproblem och att dom inte får göra mer än tillsagt, så har dom hjärtat på rätt ställe och har respekt för de äldre och ser dom som en naturlig del i samhället och inte ett problem.

Nä, Skara rannsaka er själva istället och försök använda skattepengarna så det gagnar alla. De gamla betalar också skatt.

Min sambo som jobbar med detta är väldigt orolig att inta räcka till.

Vad händer då med personalen? Går i väggen för stress? = ökade kostnader för inhyrd/inlånad personal.

Tror politikerna får ta detta en gång till, då våra gamla har gjort sig förtjänta av det och är förtjänta av all hjälp dom kan få. Dom har skapat oss.

Christer Linné