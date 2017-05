— Får jag 300 för dem? 300 var det där. 400. 500. 600. 700. 800? 700 kronor var det där.

Auktionsutroparen slår klubban i den träbit han håller i vänsterhanden och ett par stolar är sålda i sommarvärmen som råder under auktion i Valltorp mellan Dala, Valtorp och Stenstorp.

För den oinvigde är det svårt hänga med i vad som verkligen händer under auktionen. Stolarna som hålls upp bredvid auktionsutroparen och säljs för 50 kronor är i mina ögon bara två gamla stolar. De är inte alls speciellt olika de två stolar som i nästa andetag säljs för 700 kronor. Personligen har jag ingen aning om vad som är värdefullt eller värdelöst av de runt 600 antikviteter och kuriosasaker från flera generationer som ropades ut.

Den invigde ser helt andra saker.

Hittar man något bra på en sådan här auktion?

— Det beror på vilken person man är, säger Steen Jørgensen.

Vad är du för en person, och vad letar du efter?

— Jag söker grejer som jag kan sälja på export.

Har du hittat något bra?

— Lite, ja.

Har du köpt något?

— Jo, det har jag. Jag har köpt fyra grejer.

Då kommer du gå plus i dag?

— Det måste man göra om man ska leva på det här.

Steen berättar att han exporterar antikviteter till bland annat Frankrike, Tyskland, England och Tjeckien och att han har en affär söder om London. Under auktionen i Valltorp har han ropat in en släde, däremot blev en byrå han hade siktat in sig på för dyr.

Hur mycket av de som finns här är "bra" saker?

— Kanske 20 procent av allt som finns är bra saker. Resten är fina gamla saker, men de är inte säljbara längre.

Är det stor konkurrens om de "bra" saker som finns?

— Ja, det är det. Det är många som lever på att sälja antikviteter och många som försöker leva på det. Det är många som har ett jobb och som har det här vid sidan om. Men i dag var det inte riktigt så många här som det brukar vara, sa Steen.

Det var ändå en hel del folk som kom till Valltorp under lördagsförmiddagen för att fynda, fika eller bara titta på antikviter. Och vissa hade, som sagt, mer koll än andra.