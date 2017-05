"Efter 4,5 års strid mot Expert konkursbo via Hamiltons Advokatbyrå gick vi in i en skiljedomsförfarande med Advokatfirman Schmidt & co till våran hjälp, den 4 maj 2017 Stockholm.

Domen kom den 19 maj då det visade sig att skiljedomaren såg helt åt Hamiltons fodringar och inget åt våra starka motkrav.

Liten mot stor vinner aldrig!

Så det blir att tacka för oss.

Mvh

Jan med personal"

Uppdateringen gjordes på Källs Radio och TV:s Facebooksida vid 10.30-tiden på tisdagsförmiddagen och reaktionerna lät inte vänta på sig. Vid 16-tiden hade ett 25-tal personer beklagat stängningen.

— Det är så ledsamt att Skara förlorar en av sina fina butiker på detta sätt. Ni kommer vara oerhört saknade, skriver en kvinna.

— Men vad är det jag ser? Beklagar verkligen det som händer. Vilken förlust för oss här i Skara. Har alltid blivit mycket väl bemött och har alltid fått den hjälp jag behöver av er. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. Hoppas verkligen att allt ordnar sig till det bästa för er alla, skriver en annan.

— Så tråkigt, ni är ju väldigt duktiga, kundorienterade och trevliga. Detta gillar jag inte!

— Bedrövligt. Hoppas ni finner ett sätt att starta något nytt, fortsätter ytterligare en skarabo.

Sklt har sökt ägaren under eftermiddagen för en kommentar till utförsäljningen, men inte lyckats nå honom.

Av uppdateringen framgick först att utförsäljningen startar den 2 juni. Senare under dagen ändrades uppgiften till den 1 juni.

Källs Radio och TV har sitt namn efter grundaren Widar Käll. Butiken har funnits i Skara i över 40 år och den ligger i dag i gamla brandstationens lokaler.

Sedan cirka 20 år tillbaka heter ägaren Jan Karlsson, uppger Euronics på nätet.