Den senaste tiden har flera fall av misshandel rapporterats från Viktoriaskolan i Skara, något som skolans rektor Theres Kling kommenterade under tisdagen. Den allvarligaste incidenten inträffade under torsdagen för en vecka sedan, då en ung man misshandlade en elev utanför skolan med ett basebollträ. Även så kallad bötning har inträffat. Den gemensamma nämnaren för händelserna är att det hela startat på sociala medier. Nätkränkningar är vardag på skolan.

På onsdagen inträffade ytterligare incidenter.

– Det är två elever som ska ha kommit i luven med varandra, säger David Ekeroth på polisens presstjänst.

Anmälan till polisen gjordes vid halv elvatiden på onsdagsförmiddagen. De två eleverna ska gå i samma klass och det har gjorts en anmälan om misshandel och en motanmälan.

Men det slagsmålet var inte det enda under onsdagen.

— Vi har haft två stycken skojbråk som urartat. Totalt är det fyra elever inblandade, säger Maria Eriksson.

Just skojbråken är något som Viktoriaskolans rektorer vill bli av med.

— Det börjar med att några skojar och plötsligt har man slagit till den andra för hårt. För att få bort det har vi varit i kontakt med polisen. Vi har sagt att vi har nolltollerans och anmäler allt för att få slut på det.

Det i sig har gjort att polisen har en hel del att utreda, bara några veckor in på den nya terminen i Skaras nya högstadieskola.

— Det händer någonting varje dag och vi har beslutat oss för att ta tag i det ordentligt för att få en trygg skola. Men samtal och relationsbygganden är inte tillräckligt för ett fåtal av våra elever. Därför anmäler vi allt nu. Det är nolltollerans som gäller och vi har en nära kontakt med polis och socialtjänst, säger Maria Eriksson.

Det i sig innebär att nyheter om incidenter på skolan kan komma att dugga tätare än vanligt.

— Vi anmäler hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Tas incidenterna på större allvar nu sedan högstadieskolorna slogs ihop?

— Konflikter från tidigare skolgången kunde vi dela på enklare innan. Men vi var beredda på det och vi tänker att det här är en nystarts. Vi ska vara en trygg och säker miljö. Sen tar det länger tid för vissa att förstå det. Men vi tar tag i det här i skolan, avslutar rektorn Maria Eriksson.