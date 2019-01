Hennes bidrag heter "Ashes To Ashes" och handlar om att gjuta mod i människor. Anna vann som bekant hela festivalen när hon deltog 2010, men i Eurovision åkte sångerskan ut redan i semifinalen. "This is My Life" är faktiskt det enda svenska bidrag som inte tagit sig till final.

– Men jag blev inte bränd av det, utan det är otroligt roligt att vara tillbaka, fortsätter Anna.

Tuff tid

Annars har hon haft en ganska tuff tid bakom sig.

– Jag kom in på läkarhögskolan och följer därmed min pappa i fotspåren. Men samtidigt som jag började blev han sjuk och det kombinerat med pressen inför tentorna gjorde att jag fick panikångestattacker, berättar sångerskan.

Utbildningen var dessutom tuffare än Anna trott och det bidrog till att hon inte mådde bra.

– Pappa är min stora förebild och bästa vän och nu blev han inlagd på sjukhus under en längre period. Han fick mig när han var ganska gammal och det har alltid funnit en rädsla för att han ska gå bort, konstaterar Anna.

Bra budskap

Låtens budskap är därför också riktat till henne själv, "Ashes To Ashes" ska peppa.

– Jag hade styrkan att ta mig ur problemen och har lämnat dem bakom mig sedan ungefär ett år tillbaka. Nu har jag knappt halva läkarutbildningen kvar.

I framtiden kan hon tänka sig att arbeta halvtid som läkare och satsa resten på musiken.

Hur är ditt bidrag rent musikaliskt?

– Det är en upptempolåt och jag har inte gjort så många sådana, så det är extra spännande.

Vad är det som är så fascinerande med just Melodifestivalen?

– Att man lägger allt i folkets händer. Går man vidare så betyder de att de gillar framträdandet och gör man det inte, så har man ändå fått en massa röster.

Sedan frågar hon sig om det egentligen går att tävla i musik.

– Du får återkomma sent på lördag kväll, så kanske jag kan svara på den frågan.

Anna Bergendahl har vid 26 år ålder stått på scen i halva sitt liv och redan hunnit uppleva mer än många andra artister får vara med om under en hel karriär.

Hyllad i Idol

Hon har hyllats i Idol, vunnit Melodifestivalen, legat etta på singel- och albumlistan och uppträtt i världens största underhållningsprogram Eurovision Song Contest. Hon har också spelat in en skiva med den legendariska producenten Larry Klein, åkt på turné i USA och sålt platina.

De senaste åren har dock Anna Bergendahl hållit sig utanför rampljuset och bland annat ägnat sig åt studier och sitt arbete som goodwill-ambassadör åt FN. Men nu är 27-åringen redo för Melodifestivalen 2019.

Har du några egna favoriter i startfältet, förutom dig själv?

– Jag tycker Wiktoria har en bra röst och Arja Saijonmaa är en häftig människa. Jag har inte hört några av de andra bidragen ännu, men är övertygad om att det kommer att vara många bra låtar.

För ett år sedan släppte Anna också två singlar och i Nyhetsmorgon kunde ni höra henne framföra "Vice" och "Broken Melody". I höstas kom även ”Raise The Vibe”, en reflektion över Me-To-rörelsen.

Men nu är det alltså festivalscenen i Göteborg som gäller.