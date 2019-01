Melodifestivalen 2019 har dragit igång på allvar.

Nano står för öppningsnumret med sin "Chasing rivers" och den är precis så pampig som ni föreställt er. Ett tungt trumbeat, gospelkör och det är ingen tvekan om att han hittat tillbaka rent musikaliskt.

Själv kallar han låten "Hold on" 2.0 och jag håller med.

Tillsammans med Anna Bergendahl är han en av favoriterna att knipa finalbiljetten på lördag. Anna låter förövrigt som en ny sångerska.

Det har onekligen hänt en del med rösten sedan 2010.

Den är mycket djupare och hon låter som en 80-talssångerska som hittat hem rent röstmässigt. Dessutom är "Ashes to ashes" en betydligt bättre låt än vad "This is my life" någonsin var, men så är det också det enda svenska bidrag som inte tagit sig direkt till final i Eurovision Song Contest.

Jag har läst någonstans att det finns tre regler att följa om man ska tävla i Melodifestivalen.

• Sjung inte en ballad.

• Sjung inte en ballad.

• Sjung inte en ballad.

Precis detta gör förvånande nog begåvade sångerskan Wiktoria.

Det är sånt som egentligen bara Sanna Nielsen brukar komma undan med och "Not with me" är den svagaste låt Wiktoria ställt upp med.

Går den till Andra chansen är det på gamla meriter.

Wiktoria har tidigare kommit fyra och sexa i det här sammanhanget, men jag är mycket tveksam till om det blir så i år.

En annan som inte går till finalen i Stockholm är Arja Sajonmaa.

Hon kom visserligen två med klassiska "Högt över havet" 1987, men hennes bidrag om de fyra årstiderna känns lite malplacerat.

Den låten tror jag inte får era röster.

Inte ens om ni är klimativrare.

"Mina bränder" sticker visserligen ut i startfältet, men jag tycker delar av rappartierna känns svaga.

Zeana och Anis Don Dominas bidrag är inget jag faller för, även om låten är skriven av Thomas G:son.

Inte heller High 15:s "No drama" lär ta sig till slutomgången. Tjejernas röster svajar betänkligt live, inte ens handklapp lär hjälpa.

Mohombis "Hello" kan egentligen hamna varsomhelst när rösterna räknas samman och bör vara ett bidrag som tar sig vidare på något sätt.

Och det ska bli intressant att se hur slutresultatet blir när nu de som röstar är indelade i åldersgrupper. SVT har tagit till sig av kritiken att de yngre röstar med och därmed avgör slutresultatet.

Så ska det alltså inte bli i år.

Mitt tips tips är att vi får se Nano och Anna Bergendahl i finalen.