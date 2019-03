För tio år sedan till hösten, startade Kristian Kronvall företaget Bilcity i Skövde för att handla med begagnade bilar.

– Vi är en så kallad märkesoberoende handlare som mest ägnar oss åt Volvo och tyska märken, som vi tycker är bra bilar, säger Kristian Kronvall.

Företaget har gått bra och för två år sedan drog Kristian igång den verksamhet han länge drömt om: att handla med amerikanska bilar från 50- och 60-talet.

– Jag har inte riktigt vågat tidigare, men tänkte att nu får det bära eller brista, och startade Funny Garage AB.

– Min affärsidé är att bygga upp ett riktigt stort kontaktnät i USA, för att kunna importera bilar till kunder i Sverige.

Kristian brinner för USA som land, och tur är väl det, för på senaste tiden har han varit där ungefär 20 gånger.

– De sista gångerna har jag åkt själv, för nu börjar mitt kontaktnät att komma igång och mina kontakter hämtar upp mig på flygplatsen. Mestadels åker jag till Florida, Tennessee och Texas.

– Det är hårt jobb med verksamhet hela tiden. Det blir som en road trip där vi kollar annonser och letar bilar efter vägen, och mer eller mindre bor i bilen. Vi stannar bara för att kolla på bilar, äta och sova.

När Kristian hittar en intressant bil börjar en process där han kollar att bilen är ok.

– Den ska vara "frisk", som man säger i branschen, en bra amerikansk jänkare, helt enkelt. Man får gå på sin egen erfarenhet. Om jag kollar på tio bilar så köper jag kanske en, så dåliga är de flesta bilarna där borta.

Efter ett köp börjar arbetet med att boka transport med båt, och inte minst att transportera bilen till hamnen, en sträcka som kan vara flera hundra mil.

– Det är mycket strul och extremt tungrott. Dessutom kanske man sitter i en bil från 1959, med saluskylt, och ska köra hundra mil. Det är bara att hoppas att allt går vägen och att bilen inte pajar på highway.

Många äventyr har det blivit genom alla resor och transporter.

– Jag handlar med motorcyklar också. En gång tappade vi en Harley Davidsson från släpet på väg 95 i Florida. Det gick i 120 kilometer i timman, men den hängde kvar i ett spännband och det blev bara en buckla och några skarpmärken.

Enligt Kristian är råder en helt annorlunda trafiksituation i på vägarna i USA.

– Det händer grejer hela tiden med folk som kör av vägen, däcksprängningar, långtradare med släp i långt över 100 kilometer i timman och folk som står mitt i vägen och ber till gud.

En annan historia kommer från Kristians senaste resa.

– Vi skulle till en mc-butik i Miami, och körde väldigt fel. Vi kom till till det värsta stället i utkanten av stan och möts av fyra crossmotorcyklar som kör emot oss. Samtidigt kommer polishelikopter och flera polisbilar med blåljus. Vi hade hamnat mitt i en polisjakt efter ett rån på en bensinstation.

– Det kunde hänt vad som helst, och pulsen var hög. Till sist hittade vi till mc-butiken och köpte en luvtröja.

När bilarna kommer hem till Sverige gås de igenom av en opartisk verkstad, besiktigas och svenskregistreras. Alla resor till USA har nu givit Kristian det kontaktnät han vill ha och förhoppningsvis behöver han inte åka dit på ett tag.

– Det har varit ett jätteslit i två år, men nu hoppas vi att det ska ge resultat.

– De här två åren har varit hundår, men nu, 2019, ska det ge avkastning hoppas vi och satsar järnet. Vi går all in och hoppas få igen för allt slit. Nu ska det bli som en fabrik, med bilar som kommer in från USA och säljs ut till kunderna här i Sverige.

På företagets hemsida och i lokalerna är det fullt med jänkare, både stora och små. Eller mest stora förresten.

– Det är ett problem vi har. Vi behöver mycket plats och nu har vi fått ställa bilar som är klara för leverans i våra garage på baksidan.

Funny Garages fokus ligger på bilar från 1955 till 1972, gärna av märkena Ford, Cadillac, Chevrolet, Buick, Pontiac, Chrysler och Oldsmobile.

– Det var under de åren de snyggaste bilarna gjordes. Mina personliga favoriter kommer från -57, -58 och -59. Det spelar ingen roll vilka märken, de var helt enkelt snyggast då, säger Kristian och visar en knallröd Lincoln Continental från 1958 som står i bilhallen.

– Den har cabriolet och är en av de största personbilar som byggts. Kanske ska jag åka i den själv.

– Cruisingen i Tidaholm är min favorit men själva startskottet för våren är utställningen på Elmia vid påsk. Det är en härlig tillställning och vi brukar åka i karavan dit och det blir stor fest. I år ska vi också försöka ha ett tält på swapmeeten vid Power Big Meet i Lidköping, där vi ska visa bilar och dela ut kläder.

Kristians bilintresse började tidigt, och sin första bil köpte han när han var 15 år gammal, en Volvo 240 GLT, men sedan sex år åker han amerikansk SUV.

– Jag måste kunna dra tunga släp när jag hämtar bilar från hamnarna runt om i Sverige

– Sedan jag var i sex-, sjuårsåldern har min favoritbil varit Cheva 1957 Belair. Svart med tvådörrars hard top, det är viktigt. Det är en sådan som vi har i företagets logga.

I de båda företagen jobbar, förutom Kristian, också barndomsvännen Mikael Lundberg, som är platsansvarig och en bidragande faktor till att Kristian kunnat åka så mycket till USA

– Han ställer upp i vått och torrt, utan honom så hade aldrig detta gått, säger Kristian.

Här finns även Morgan Persson, som är företagets allt i allo och den som sköter hanteringen av fordonen i bilhallen. Dessutom har man tillgång till tre bilrekondare i huset.

Bland kunderna märks bilentusiaster, samlare och raggare.

– Nu kommer våren och de börjar vakna till liv igen. Förra året jobbade vi 08-22 hela våren. Jag har tre telefonnummer och det ringde hela tiden. Hösten var också bra, och nu har det börjat likadant i år igen. Vid vårt lördagsöppet förra helgen hade vi 35 besökare från hela landet och sålde fyra bilar.

– Det är hett med stora amerikanska bilar, säger Kristian Kronvall.