Åkte 78 mil enkel väg för singelträff i Falköping

Under midsommarhelgen pågår det en stor singelträff på Mösseberg Kurort i Falköping.

Folk från hela Sverige deltar.

En av deltagarna, Inger Sundberg från Sollefteå, har åkt 78 (!) mil enkel väg.

— Kul att kunna träffa andra singlar under lättsamma former, säger hon.