Grupp 1: Skara FC juniorer, Lundsbrunns IF, Ardala GoIF, Götene IF, Trollekis

Grupp 2: Hangelösa IF, Axvalls IF, Skara FC herr, Varnhems IF, Kinne-Vedums IF

10.00: Skara FC jun-Lundsbrunn

10.18: Hangelösa-Axvall

10.36: Ardala-Götene

10.54: Skara FC herr-Varnhem

11.12: Trollekis-Skara FC jun

11.30: Kinne-Vedum-Hangelösa

11.48: Lundsbrunn-Ardala

12.06: Axvall-Skara FC herr

12.24: Götene-Trollekis

12.42: Varnhem-Kinne-Vedum

13.00: Ardala-Skara FC jun

13.18: Skara FC herr-Hangelösa

13.36: Götene-Lundsbrunn

13.54: Varnhem-Axvall

14.12: Trollekis-Ardala

14.30: Kinne-Vedum-Skara FC herr

14.48: Skara FC jun-Götene

15.06: Hangelösa-Varnhem

15.24: Lundsbrunn-Trollekis

15.42: Axvall-Kinne-Vedum

Därefter blir det semi, match om tredje pris samt final.