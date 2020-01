20 miljoner har sparats in i omsorgsnämnden

Under 2019 tog omsorgsnämnden beslut om att spara in 20 miljoner kronor med olika åtgärder, besparingar som kommer ge full effekt nu under 2020. Frågan är om det räcker för att få en budget i balans.

– Vi får se hur första prognosen för 2020 ser ut, säger omsorgsnämndens ordförande.