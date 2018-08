Förra året arrangerades 1700-talsveckan i Skara för första gången. Idén kom när Skara kommun, Valle Barouqe och Västergötlands museum tillsammans bestämde sig för att arrangera en maskeradbal på Kråks herrgård i sann 1700-tals anda.

– Det kändes lite lösryckt att bara ha en maskeradbal så vi bokade in några föreläsningar och andra evenemang och gjorde det hela till en 1700-talsvecka, säger kulturutvecklaren Charlotte Kristensson.

Veckan var en succé och det visade sig att intresset för 1700-talet var stort bland både Skarabor och turister. Redan under förra året bestämde man sig för en repris.

– I år har vi höjt ambitionen och satsat på en fullspäckad vecka. Vi var till och med tvungna att spara en del idéer för att besökarna ska hålla ut hela veckan, säger Hanna Eklöf som är program- och utställningsintendent på Västergötlands museum.

Redan nästa söndag inleds veckan med en föreläsning om Gustaf Blidströms notsamling som finns bevarad på Stift- och landsbiblioteket i Skara. Därefter fortsätter evenemangen till och med lördag veckan efter. Upplägget är desamma som ifjol och både föreläsningar, konserter, teaterföreställningar och maskeradbal är att vänta.

– Faktum är att vi har 650 löpmeter tryckt material från 1700-talet här i Skara. Militärmusikern Gustaf Blidström var uppvuxen i Tidaholm och och befanns sig under flera år på olika krigsläger i Sibirien. Det är fantastiskt att tänka att någon har burit med sig just den här notsamlingen hela vägen från Sibirien hem tillbaka till Sverige, säger biblioteksassistenten Sven-Olof Ask som inleder 1700-talsveckan.

Årets stora dragplåster är måltidsforskaren Richard Tellström som bland annat varit med i SVT-programmet Historieätarna. Men också skådespelaren Caroline Donath, som kan allt om Axel von Fersens och hans kärleksliv, är lite av ett stornamn.

– I 1700-talskretsarna är Caoline Donath väldigt populär. Hennes föreställningar säljer nästan alltid slut, säger Hanna Eklöf.

Förhoppningen är att göra 1700-talsveckan till ett stående inslag i evenemangskalendern och göra Skara till en självklar plats att besöka när det kommer till 1700-tals historia.

– I år har vi försökt att få till en mix så både den som kan väldigt mycket och den kan väldigt lite kan lära sig något nytt under veckan. I framtiden hoppas jag att besökare kommer hit just för veckans skull, säger Charlotte Kristensson.