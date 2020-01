Skaraborgs sjukhus avvikelse från budget 2019 blir minus 154 miljoner kronor, enligt förslaget till årsredovisningen som sjukhusets styrelse ska ta ställning till nästa vecka. Ett underskott i storleksordningen 150 miljoner kronor har förutspåtts en längre tid. Sjukhusets kostnader respektive intäkter uppgår till runt 4,5 miljarder kronor.

I tjänsteutlåtandet för årsredovisningen beskrivs resultatet som ett förbättrat läge jämfört med bedömningen inför 2019.

Under förra året togs först beslut i regionen om att skriva av tidigare års underskott på sjukhusen, sedan att alla sjukhus hädanefter skulle återställa underskott inom ett år men i höstas drogs detta tillbaka och nu har man tre år på sig att återställa underskott.

Under hösten har Skaraborgs sjukhus väsentligt förbättrat sina siffror för andelen patienter som får vård i tid enligt vårdgarantin. Även under tidigare år har det skett en upphämtning av dessa siffror under hösten.

Måluppfyllelsen för första besök inom 90 dagar var emellertid lägre i december 2019 (78 procent) än i december 2018 (83 procent). Däremot var måluppfyllelsen för operation inom 90 dagar bättre i december 2019 (75 procent) än ett år tidigare (65 procent).

Antalet nettoårsarbetare har under hösten i medeltal varit 110 färre än under hösten 2018.