Vid galan medverkade artister som Zara Larsson, Carola, Mando Diao och Oskar Linnros. Under kvällen ringdes mängder av gåvor in, vilket gjorde att man passerade 1,5 miljarder kronor sammanlagt över de 20 år som insamlingen funnits.

Insamlingen pågår hela året med en extra kraftsamling under slutet av september och början av oktober.

– I samtliga landets 290 kommuner har det genomförts aktiviteter för att kunna ge stöd åt de mest utsatta barnen i vår värld. Det är slående vilken kraft som finns i alla olika sorters engagemang, säger kampanjledare Evy Jonsson i ett pressmeddelande.

Ökning

De 17 kommunerna i Skaraborg, plus Herrljunga och Vårgårda, har samlat in 2 183192 kronor, vilken innebär en ökning av den insamlade summan med 40 000 kronor jämfört med 2016.

Bäst av Skaraborgs kommuner placerade sig Essunga, vars invånare skänkt 15,71 kronor per person, vilket ger en 23:e plats i Sverige. Hjo kom på 37:e plats med 12,88 kronor per person, Vara 40:e med 12,65, Götene 54:e med 8,72, Falköping 69:e med 7,69, Skövde 84:e med 6,85, Skara 100 med 5,69 och Tidaholm hade samlat in 2,65 per person.

I den speciella storstadskampen hävdade sig Skövde fint med en fjärdeplats, bara slagna av Eskilstuna, Örebro och Hässleholm.

I Länskampen segrade Gotland som samlat in 16,37 kronor per person. Västra Götaland kom på nionde plats med 5,41.

Största insamlingen

Riksinsamlingen för Världens Barn fyller 20 år i år och är Sveriges största. Insamlingen sker via digitala och fysiska insamlingsbössor, konserter, secondhandförsäljning, kollekter, föreningsaktiviteter, företagsgåvor och mycket mera.

När pengarna nått Radiohjälpen fördelas de ut på projekt hos de 14 humanitära organisationer som ingår i Världens Barn: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

