Men det som kastar en mörk skugga över förberedelserna inför finalen på Friends arena är Skaraborgskompositören Lars "Dille" Diedricsons plötsliga bortgång.

Mannen som var med och skrev Charlotte Perrellis Eurovisionvinnare "Tusen och en natt" och som gett oss närmast odödliga sommarplågan "Sommarnatt", då som kompositör och sångare i Snowstorm.

Den släpptes 1980, men är fortfarande lika aktuell.

Själv tyckte Dille dock att segern med Charlotte i Jerusalem 1999 var han största musikaliska framgång. Men i hans fall finns det många.

Jessica Anderssons "I did it for love" blev exempelvis en stor hit, men många lyfter också fram Dille Diedricsons betydelse för musikskolan Music And Production, MOP, i Skara som Dille varit med och byggt upp. Det var också bland eleverna han hittade tjejerna som bildade gruppen Timoteij som senare deltog i den här tävlingen två gånger.

Själv har jag ett annorlunda minne från mitt första möte med Dille och gruppen Snowstorm.

De hade en konsert i Mariestad och när jag intervjuat dem, så klämde vi in dem i min pappas Renault 4 och åkte ner till Vänern och badade.

Hur vi fick plats vet jag fortfarande inte.

Men det blev bra badbilder och rubriker som "Snöstorm mitt i sommaren".

Sedan dess har vi träffats otaliga gånger vid schlagerscenen.

Diedricson har tävlat i festivalen tolv gånger.

Så tack för musiken, Dille.

Melodifestivalens meste kompositör Thomas G:son – 47 låtar – har fått två bidrag med i startfältet.

Klart är att både Mariette och Ace Wilder ligger i toppen av recensenternas spekulationslistor.

Båda har bra låtar, men frågan är om inte konkurrensen blir för tuff den här gången.

Min vi lokalpatrioter hoppas alltid.

Mest överraskande är ändå att Loreen inte finns med på Friends arena.

Vi har inte sett något liknande på en schlagerscen tidigare och det var förmodligen problemet.

Alla förnyare av den här tävlingen borde emellertid vara nöjda.

Men hon verkar inte deppa över finalmissen.

Tvärtom!

Hon öppnar faktiskt för att ställa upp igen.

Kravet för att ge Melodifestivalen ytterligare en chans är en tillräckligt bra eller annorlunda låt.

Annorlunda prövade i år och hon är den artist som fått flest tolvor i Eurovision Song Contest, frågan är vad hon hittar på nästa gång?

Jag vågar knappt tänka på svaret.

Klart är att den berömda handväskan i scenshowen har utsetts till årets accessoar.

Loreen säger sig också har fått ett enormt stöd för sin minst sagt annorlunda produktion.