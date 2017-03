Polisen utreder händelsen som mordförsök eller dråpförsök och är intresserade av att komma i kontakt med fler människor som kan ha något att göra med händelsen.

Det var vid 18-tiden på tisdagskvällen i förra veckan som polisen larmades om att en skadad man hade hittats på Wetterlinsgatan i Falköping. När polispatrullen anlände till adressen hittade de en blödande man och ett antal personer runt omkring som försökte hjälpa honom.

Polisen kunde under natten till onsdagen hämta in två män i 25-årsåldern till förhör. Senare under natten kunde båda anhållas av åklagare.

De släpptes dock senare och misstankarna mot dem har försvagats avsevärt.

Den skjutne mannen är också i 25-årsåldern och hemmahörande på en annan ort i Västsverige, enligt Lars Johansson. Mannen fördes under tisdagskvällen till Skaraborgs Sjukhus i Skövde där han opererades under natten. Under onsdagen kunde mannen höras av polis på sjukhuset.

Enligt uppgifter ska mannen ha blivit skjuten i underlivet och det är oklart om han träffats av ett eller flera skott.

Nu inväntar polisen ytterligare besked.