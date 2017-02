FAKTA: GLENN MILLER

Glenn Miller, född 1 mars 1904 i Clarinda, Iowa, död (troligen) 15 december 1944 över Engelska kanalen, var amerikansk trombonist, jazzmusiker och orkesterledare.

Glenn Miller var en av de skivartister som sålde mest under perioden 1939-1943, som ledare för ett av de mest kända storbanden, The Glenn Miller Orchestra. Hans kända inspelningar inkluderar "In the Mood", "Moonlight Serenade", "Pennsylvania 6-5000", "Chattanooga Choo Choo", "A String of Pearls", "At Last", "(I've Got a Gal In) Kalamazoo", "American Patrol", "Tuxedo Junction" och "Little Brown Jug".