Genom sammanslagningen av två räddningsnämnder bildar Falköping, Tidaholm, Skara och Götene numera den gemensamma nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, SMS.

Fakta nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Dan Hovskär (KD) sitter som ordförande mandatperioden ut. I presidiet sitter även: Ove K.. Fakta nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Dan Hovskär (KD) sitter som ordförande mandatperioden ut. I presidiet sitter även: Ove Karlsson (S), Götene - förste vice ordförande Ulla Hellberg (S), Skara - andre vice ordförande Helen Qvick (S) Tidaholm - tredje vice ordförande Vice ordförande-posterna kommer att ”byta plats med varandra” under mandatperioden. Räddningschef i den nya organisationen är Roger Almgren.

Vid sitt februarisammanträde hade därför nämnden två bokslut för 2016 att anta.

Det rör sig om verksamheter som får pengarna att räcka till. För Falköping-Tidaholm slutar resultatet på 127 000 kronor.

— Generellt sett har det rullat på bra, säger Dan Hovskär (KD), den nya nämndens ”nygamla” ordförande.

Året som gick präglades till stor del av förberedelser inför sammangåendet, men också av utvecklingen av den gemensamma kommunsamordningscentralen, KSC, som är geografiskt placerad i Falköping.

— Den har fungerat väldigt bra i uppstarten, och är vår back up för att serva kommunerna i helhet. Det finns stora möjligheter att öka tryggheten för allmänheten genom den, säger Hovskär.

Ökad larmfrekvens

I Skara-Götene visade 2016 års siffror på 248 000 kronors överskott. Enligt årsredovisningen kommer plussiffrorna framför allt från kapitalkostnader och ökade intäkter från automatlarm.

Förutom utredning och genomförande av sammanslagningen konstateras det i Skara-Götenes årsredovisning att förra året präglades av flyktingsituationen, där larmfrekvensen från de stora anläggningarna i de båda kommunerna var hög.

Vad gäller måluppfyllelsen på punkten att Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare visade en ny medarbetarundersökning i höstas försämrade resultat inom bland annat arbetsledning medarbetarskap och delaktighet. Osäkerhet inför sammanslagningen lyfts fram som en möjlig orsak.

100 trafiklarm

Dåvarande räddningstjänsten i Skara-Götene klarade förra året de flesta av sina uppsatta mål för insatstider. De nådde dock inte riktigt fram till värdet 95 procent för målet att insatstiden inte får vara längre än tio minuter i de båda tätorterna. Här landade man istället på 94 procent.

Från 2016 års insatsstatistik kan nämnas att räddningstjänsten Skara-Götene hade 100 trafikolyckslarm, 39 larm för brand i byggnad och 44 larm utomhus.

Anlagda bränder ökade

I Falköping-Tidaholm kan en ökning av antalet insatser noteras från 2015 till 2016, från 772 insatser till 869.

— Siffran för brand i byggnad ökade från 37 till 61. Här ser vi att det beror på enskilda individer i som har anlagt bränder i de båda kommunerna. Det påverkar definitivt statistiken, säger Stefan Swenson.

Antalet trafikolyckslarm ligger, i linje med Skara-Götenes, på 99 stycken.

I både Falköping-Tidaholm och Skara-Götene är Swenson extra nöjd med utbildningsinsatserna gentemot allmänheten.

— Vi har ökat antalet utbildade medborgare kraftigt. Det har bland annat rör sig om skolelever, anställda i olika företag och kommunala verksamheter. Det här är absolut en av de viktigaste bitarna vi har.

Swenson konstaterar att Falköping-Tidaholm hade en god måluppfyllnad under 2016, bland annat med en förbättring av insatstider. Där har målet varit att ligga under 15 minuter från utalarmering till framkomst. Under 2016 låg man där på 94 procent (att jämföra med föregående års 93 procent).

Russinen ur kakan

Nu pågår arbetet med att fortsätta bygga en gemensam organisation som sträcker sig över fyra kommuner.

I Skara-Götene kommer skillnaden att blir tydlig efter sommaren. Skara höjder sin budget med 400 000, förstärker bemanningen och gör Skara dygnet-runt-bemannad.

— Där kommer det att bli en effekt, men det är också där vi har sett bristen. Inte minst finns det tunga industrier i Götene.

Dan Hovskär beskriver det som att det fortsatta arbetet i den nya nämnden och förvaltningen kommer att innebära att man plockar russinen ur kakan från båda områdena.