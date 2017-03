Det var vid 18-tiden på tisdagskvällen som polisen larmades om att en skadad man hade hittats på Wetterlinsgatan i Falköping. När polispatrullen anlände till adressen hittade de en blödande man och ett antal personer runt omkring som försökte hjälpa honom.

Polisen kunde under natten hämta in två män i 25-årsåldern till förhör. Senare under natten kunde båda anhållas av åklagare.

— De hämtades på en annan ort i Skaraborg, men de har viss koppling till Falköping, säger Lars Johansson, Skaraborgspolisens utredningschef för grova brott.

Den skjutne mannen är också i 25-årsåldern och hemmahörande på en annan ort i Västsverige, enligt Lars Johansson. Mannen fördes under tisdagskvällen till Skaraborgs Sjukhus i Skövde där han opererades under natten. På onsdagsmorgonen fanns inga uppgifter om mannens skadeläge. Enligt uppgifter ska mannen ha blivit skjuten i underlivet och det är oklart om han träffats av ett eller flera skott.

— Jag vill inte kommentera skadebilden eller hur det har gått till, säger Lars Johansson.

Polisen hoppas på att kunna förhöra den skadade mannen under dagen.

Vad vet ni om motivet till skottlossningen?

— Det är för tidigt att uttala sig om i nuläget, säger Lars Johansson.