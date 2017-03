Vi har tidigare berättat att föräldrar är bekymrade för miljön på Källeskolan, men det pågår flera projekt på skolan som ska motverka kränkningar och mobbning.

Ett av dem genomförs i årskurs sex. Där arbetar eleverna med att göra en egen talkshow.

— Allt utgår från elevernas tankar. Vi började med projektet i december, då eleverna fick prata om vad etik, moral, rasism, respekt, vänskap och fördomar är, förklarar läraren Madelene Nilsson.

Det följer också läroplanen för såväl samhällskunskap, religion och biologi (sex och samlevnad).

Talkshowen ska heta Du har rätt att vara dig själv och väver på olika sätt in värdeorden. Eleverna har utifrån egna val delats in i olika grupper, som arbetat med att skapa tv-programmet. Några gör intervjuer, andra ansvarar för musik, det görs nyhetsinslag på temat och allt spelas in för att sedan klippas ihop till ett tv-program.

— Det är jättespännande! Nu vet vi lite om hur man gör en talkshow på riktigt, säger eleven Emilia Mowitz Collin.

Hon har varit med i en grupp som intervjuat rektor, polis och andra samhällsrepresentanter.

— Det var nervöst. Jag tänkte hur ska jag våga? Men det var inte alls så farligt, konstaterar hon.

Simon Odusi, som fick intervjua rektorerna på Källeskolan och Gällkvistskolan håller med.

— Det var både roligt och pirrigt. Jag är stolt över det vi gjort.

En annan grupp har skapat ett inslag som visar hur nätmobbning kan gå till.

— Det lärde vi oss mycket på. Det var kul att spela in, men också jobbigt eftersom man får sätta sig in i hur den mobbade har det, säger Elise Zetterman.

Eleverna konstaterar att arbetet har förändrat dem och stämningen i klassen.

— Ja, det har ändrat mina tankar och bilder, säger Emilia Mowitz Collin.

— Vi har lärt oss mycket. Jag tänker nog mer på vad jag säger och gör när jag är med kompisarna, menar Max Arwidsson.

Under veckan har eleverna fått hjälp av Ola Johansson på Stureplan att spela in talkshowen. Sedan kommer allt att klippas ihop och den 13 juni ska resultatet visas upp. Då bjuds elevernas anhöriga samt personal på Källeskolan in. Den inspelade talkshowen visas upp och eleverna ställer ut dikter som de skrivit och konstverk, som de skapat genom att tolka kända konstnärers verk. Resultatet är både målningar och 3D-konst.

Filmen kommer även att läggas ut på Skara kommuns hemsida.