Tjuvarna besökte butiken före inbrottet

Polisen fick larm om händelsen klockan 07.15 på onsdag morgon den 7 december 2016. Själva inbrottet skedde någon gång natten till onsdagen. En eller flera personer hade krossat en ruta till klädbutiken på Storgatan i Vara och stulit en okänd mängd jackor.

Tjuvarna hade krossat ett skyltfönster och dragit bort gallerdelen med hjälp av en bil.

Polisen genomförde en teknisk undersökning i butiken och hittade skospår och krossat glas. Förövrigt fanns inte så mycket att gå på i första läget.

Ganska snart stod det klart att de misstänkta hade rekognoserat inför inbrottet i butiken.

Personalen förhördes och berättade om två män som varit inne i butiken några dagar i förväg. De hade reagerat på att männen tittat på enbart priset på de dyraste märkesjackorna, ett fyrtiotal, och sedan gått ut.

Ett vittne hade sett bilen som männen färdades i köra fram och tillbaka utanför Fagerbergs och en polis i en civil bil hade noterat samma fordon.

En kontroll av bilderna från butikens övervaktningskamera stämde överens med det signalement som vittnen gett.

Helgen innan inbrottet hade polisen satt in "förhöjd närvaro" i Vara med anledning av flertalet skadegörelser. Polisen som patrullerade i en civil bil följde efter den iakttagna bilen, som tillhör en av de åtalade männen.

När polisen senare gjorde en undersökning av fordonet säkrades bland annat ett bräckjärn, flera handskar samt glasbitar.

Hemma hos den andre misstänkte mannen fann polisen en jacka som stulits från butiken.

Flera personer har lämnat användbara vittnesuppgifter till polisens utredare och åklagaren har kallat sex vittnen till rättegången.

De båda åtalade männen, en 49-årig man från en ort strax utanför Vara och en 52-årig man från Göteborg, har nekat till brott.

Göteborgaren har i förhör sagt att han "absolut inte varit i Vara under denna tid, definitivt inte under nattetid. Han kan inte minnas att han varit där under någon tid på dygnet." På förhörsledarens fråga om hur det då kommer sig att han är med på bilder från övervakningskameran svarade han bara att "säger du så, så är det väl så."

När 49-åringen hördes om jackan sa han att han köpt den utomlands, inte heller han hade någon förklaring till varför han förekommer på bilder från övervakningskameran tillsammans med 52-åringen.

Förutom åtalet om grov stöld är 49-åringen dessutom åtalad misstänkt för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning, häleri, stöld på Åsarps Bygg och Handel i Falköping och förberedelse till stöld på Granngården i Falköping.