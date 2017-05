Det två planen är en ganska okänd del av försvarets verksamhet, men de deltar dagligen i incidentberedskapen. Målet är att ha kontroll över vårt luftrum och se vad som händer på och över Östersjön.

– Flygplanens radar har längre räckvidd och ser mycket längre än markbundna stationer, förklarar flottiljchefen Lars Helmrich.

Planen sätt ofta in när det uppstår ett glapp i den fasta radartäckningen och de skickar information till och från andra flygplan och fartyg. Målet är också att de ska fånga upp underrättelser om andra länders verksamhet.

När de är uppe i luften skyddas de av Jas Gripen-plan från någon av Sveriges sex flottiljer. Men de gör också nytta för övriga försvarsgrenar.

Planen har ett avancerat system, även om det byggdes på 1990-talet då militären köpte in sex plan och satte in utrustning. Men under den lite lugnare perioden i vår omvärld bestämdes det att de sex planen bara skulle bli två och de fyra andra tjänstgör nu i andra länder.

- Beslutet om att minska antalet plan togs när det inte var fokus på nationellt försvar, nu när situationen ändrats blir de här planens förmåga allt viktigare, säger Helmrich.

Den verkliga svängningen i försvarspolitiken kom när Ryssland annekterade Krim 2014

Att bara förfoga över två plan, gör det inte att någon kan slå ut dem vid ett skarp läge?

– Den risken finns givetvis, men allt är en avvägningsfråga där man får se till försvaret som en helhet, menar Lars Helmrich.

Skulle ni egentligen behöva fler plan?

– Det är inte givet att det hänger på antalet plan och det kan finnas andra områden som behöver prioriteras när det handlar om vår förmåga att skydda oss. Klart är dock att de är viktiga för verksamheten, konstaterar översten.

Man också konstatera att det nu finns betydligt fler stridsflygplan och fjärrstyrda precisionsvapen i Sveriges närområde. Det har också påverkat försvarspolitiken till att sträva mot att i första hand skydda landet och prioritera detta framför vissa andra uppdrag.

Avgörande beslut

Problemet är att planens elektronik blir äldre och 2020 saknas det pengar att hålla systemen igång. Deras framtid finns med stor sannolikhet i den stora materialutredning som görs just nu.

– Det finns egentligen två alternativ. Att förlänga livslängden på dem eller att nyanskaffa, menar Helmrich.

Både överbefälhavaren Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist är mycket medvetna om det analkande problemet. Klart är också att det inte går att vänta till 2020 med att fatta ett beslut om framtiden.

Någon form av åtgärd måste till.

Och det ganska snart.

Det officiella namnet på planen är S100D Argus, men de brukar kallas "Asken" vilket är en förkortning av engelskans beteckning på luftburen övervakning och stridsledning.

Man har utrett personal, logistik och nu material.

– Det är klart att det är viktigt för oss vad de kommer fram till, säger översten.