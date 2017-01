Stökig nyårsnatt i Skaraborg

Natten då vi firar in det nya året innebär inte fest för alla. Länets poliser har under natten fått slita hårt – över 500 händelser har hanterats av polisen i region väst under natten. I Skaraborg har polisen arbetat med allt från bränder och skadegörelser, till misshandel, dråpförsök och våldtäkt.

I Skövde har det varit stökigt kring Rydskolan i Södra Ryd. Redan på nyårsaftons eftermiddag kallades polisen dit för att det var många ungdomar där som hade krossat en ruta på skolan och använt raketer och smällare. Under natten kallades polisen dit igen, då väktare hade attackerats av 10-15 ungdomar med smällare och raketer.

Fylla i Skövde

Vid McDonald's på Rådhusgatan i Skövde träffade polisen strax innan klockan fyra på nyårsdagens morgon en 17-årig man som var så berusad att polisen fick lämna över honom till hans mamma. Tidigare på natten, strax innan klockan två, mötte polisen en vuxen man på en pub som inte heller kunde ta hand om sig själv på grund av sin berusning.

– Han får sova hos oss, säger Per Larsson på Skövdepolisen.

En person har också stoppats i Skövde för att ha druckit och satt sig bakom ratten. Strax innan klockan fyra stoppades en man i 40-årsåldern för rattfylleri. Hans körkort blev omhändertaget.

Under morgonen inträffade också en voltolycka i Skövde där bilen blev helt kvaddad. När räddningstjänsten kom till platsen hade föraren lämnat bilen.

Misshandel och hemfridsbrott

Så sent som vid halv sex på nyårsdagens morgon fick polisen också in en anmälan om en misshandel som ska ha skett på Kungsgatan i Skövde. Den misshandlade personen är en man, men i övrigt är det ont om uppgifter i ärendet.

I Tidaholm var det också flera händelser för polisen under nyårsnatten. Strax efter klockan elva på nyårsaftons kväll kallades polisen till en bostad där en kvinna hade tagit sig in olovligen. Kvinnan, som är i 20-årsåldern, vägrade sedan att lämna bostaden, varpå polisen tillkallades. Hon misstänks nu för hemfridsbrott.

Strax innan klockan ett på natten startade också ett större bråk i centrala Tidaholm, som utmynnade i att en man tog sin bil och körde mot tre andra män. Han körde på den ene, som skadade och fick föras till sjukhus.

Stöld i Tidaholm

Vid 05-tiden på morgonen anmäldes en stöld i Tidaholm. Någon hade brutit sig in i Migrationsverkets boende på Smedjegatan och stulit saker, bland annat pengar, en tv och en dator. Polisen har ingen misstänkt för stölden.

En bit österut, i Hjo, larmades räddningstjänsten om en brand i en bostad på Gärdeshemsvägen. Det visade sig att det var ett ljus som hade brunnit ner i en ljusstake med mossa i botten. Personen som larmade kunde dock ta sig in i bostaden och släcka elden.

Smitningsolycka

Även i Hjo utreder polisen en smitningsolycka. En man blev påkörd av en liten röd bil som sedan lämnade platsen. Polisen hade under söndagsmorgonen ingen gripen för smitningsolyckan.

I både Falköping och Skara har polisen hanterat hemfridsbrott. I Falköping var det tre personer som inte ville lämna ett boende, där de själva inte bor. I Skara var det en man som försökte bryta sig in till sin före detta partner. Mannen lyckades inte, och var borta när patrullen kom till platsen.

– Men vi vet ju vem det är, säger Per Larsson.

Två misshandlade i Skara

I Skara har en kvinna i 60-årsåldern blivit misshandlad av sin sambo. Händelsen inträffade i parets gemensamma bostad vid 00.40 på nyårsnatten. Polisen var ute på platsen, men mannen har inte gripits. Han är dock misstänkt för misshandel.

Även en man i 20-årsåldern uppger sig ha blivit misshandlad tidigare under kvällen. Vid halv elva-tiden på lördagen anmälde han att han blivit misshandlad vid en pizzeria på Hälundagatan i Skara.

Strax innan klockan ett på natten hittades en mycket berusad pojke i övre tonåren på Järnvägsgatan i Skara. Han var kraftigt nedkyld och ambulans fick kallas till platsen.

– Men vad jag förstår har det gått bra, säger Per Larsson.

Även i övriga Skaraborg har natten varit händelserik. Polisen utreder bland annat ett bråk där någon ska ha blivit misshandlad med tillhyggen i Tibro. I Essunga anmäldes en våldtäkt vid 04.38 på söndagsmorgonen. Angående den händelsen hade polisen under morgonen mycket lite info.