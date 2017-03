Vi har vant oss vid ett mycket digert programutbud i Tidaholm i samband med första lördagen i maj. Den här gången kommer det att bli ännu större pådrag. Det beror på att Arbetslivsmuseernas dag förläggs till Vulcanön i Tidaholm den dagen. Det är NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst som står bakom arrangemanget. Området kommer att fyllas med utställare och hantverksmän iklädda tidstypiska kläder från förra sekelskiftet. Vulcanön är ett perfekt ställe att härbärgera denna tillställning, framför allt sett ur ett historiskt perspektiv. Industrihistorien är ständigt närvarande där.

NAV har snappat upp att Svenska Kyrkan erbjudit par möjlighet att gifta sig under den traditionella motorlördagen i Tidaholm.

— Vi har varit i kontakt med kyrkan och de har nappat på idén att hålla ett bröllop på Vulcanön med sekelskiftestema, berättar styrelseledamoten i NAV och entusiasten Per Rosén.

Men givetvis kommer det äga rum drive in-vigslar vid Klappebryggan i Tidan också.

Söker par

Nu hoppas Per Rosén och övriga arrangörer på att det finns ett par som vill ingå äktenskap under dessa spännande och uppmärksammade former.

— Vi vågar utlova att det blir en alldeles fantastisk upplevelse. Många av våra utställare har tidstypiska kläder, de kommer att vara med och rama in bröllopet och bilda en tidstrogen publik med hantverkare av alla slag, smeder, stenhuggare, repslagare och inte minst olika typer av marknadsutställare som finns på plats och naturligtvis en tidstrogen klädd vigselförrättare.

Även Lena Linde i Svenska kyrkan i Tidaholm är entusiastisk inför idén.

— Det är roligt att få vara med på detta evenemang också, vi viger alla som vill gifta sig. Det kommer säkerligen att bli något alldeles speciellt, säger hon.

För att ytterligare underblåsa intresset lovar NAV att bjuda på bröllopsfotot, musiken och kvällens middag för brudparet. Någon ytterligare överraskning kan säkert tillkomma.

— De som går i giftastankar och tycker att det här kan vara något för dem ska kontakta mig, upplyser Per Rosén.

Det brinner lite i knutarna. Anmälan görs till telefonnummer 076-876 41 76.

Vilket blivande brudpar av de sökande som får den äran, det bestämmer NAV i samråd med Svenska kyrkan i Tidaholm.

— Vi hoppas på ett stort urval, slutar Per Rosén.