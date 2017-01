Snart öppnar Flotten

På grund av den stora bristen på förskoleplatser ska nu en ny förskoleavdelning öppnas i öppna förskolans lokaler på Malmgatan.

— Det går framåt. Så fort beslutet togs 15 december kom vi igång med förberedelserna. Barn som står i kö har erbjudits efter turordning, berättar förskolechefen Kerstin Holmqvist.

Under tisdagen gjorde hon anställningsintervjuer med sökande till de tre tjänster som söks till avdelningen och hon bedömer att de ska få tag på personal till öppnandet.

Mer personal

De första åtta barnen börjar från 26 januari och sedan skolas sex barn per vecka in under två veckor.

— Under den första månaden förstärker vi med personal för att lägga en trygghet, säger Kerstin Holmqvist.

Det fanns enbart en toalett i öppna förskolans lokaler och det är den största bristen, enligt Kerstin Holmqvist. Nu installeras två nya toaletter och det ska även sättas upp skötbord.

— I stort sett är lokalerna användbara i övrigt, säger Kerstin Holmqvist.

Tanken är att öppna förskolan ska flytta tillbaka till lokalerna i början av hösten. Ove Johansson, tf förvaltningschef, har tidigare uttryckt att den nya avdelningen då kan flyttas till paviljonger eller en annan ny lokal.

— Vi kan inte svara på det idag. Många som erbjudits plats här har andra förskolor som förstahandsval. De föräldrarna kan bli erbjudna att flytta till hösten, säger Kerstin Holmqvist.

Ett antal platser frigörs till hösten när sexåringar börjar i förskoleklass.

Administrativt kommer den nya avdelningen att vara en del av Korallens förskola, men den ligger i en annan del av den stora byggnaden på Malmgatan. Barnen kommer därför inte att ha så mycket kontakt med barnen på de andra avdelningarna på Korallen.

Den nya avdelningen får namnet Flotten. Även de andra avdelningarna på Korallen har havsinspirerade namn.

Mat levereras direkt till avdelningen från det närbelägna Centralköket, liksom det körs till Korallens befintliga avdelningar.

Sedan tidigare har även Myrstackens förskola avdelningen Ugglan inrymd på Malmgatan och den ligger mellan Korallen och den nya avdelningen.

Utemiljöer

För utevistelse ser Kerstin Holmqvist flera möjligheter. Det finns en enklare utemiljö utanför den nya avdelningen. Utanför Korallen finns mer lekutrustning monterad och avdelningarna kan samarbeta om dessa utrymmen. Det finns också möjlighet att ta sig till andra platser att leka, bland annat med de lådcyklar som förskolan ha tillgång till.

Under nästa vecka räknar Kerstin Holmqvist med att kontakta föräldrar för att boka in inskolningssamtal.

— Alla är jättevälkomna till den nya avdelningen. Vi gör vårt yttersta för att det ska bli bra, säger hon.

Öppna förskolan har flyttat från sina lokaler på Malmgatan och ska hålla sin verksamhet på Stureplan under ett halvår.