SMHI: ”Det har kulminerat”

Stormen Urd väntades bli ett ordentligt oväder, men biverkningarna i länet har varit mindre dramatiska än väntat.

– Det var en klass 1-varning utfärdad, men den är bortplockad nu. Det kommer fortsätta vara ganska blåsigt, men inte på någon varningsnivå, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

– Tidvis kommer det vara risk för hårda vindbyar, men det kommer att långsamt avta under dagen och lugnar ner sig i kväll, säger Sofia Söderberg.

I Västra Götaland har det varit blåsigast på SMHI:s mätstationer vid kusten. I Bohuslän och Dalsland har vindhastigheter på 34 meter per sekund uppnåtts. I Skaraborg har vindarna nått hastigheter på drygt 20 sekundmeter, där det har blåst mest runt Vänern, som fortfarande berörs av en klass 1-varning för kuling. I Såtenäs blåste det 23 meter per sekund, och i Hällum uppmättes vindar 19 meter per sekund.

Stormen Urd verkar inte ha fört med sig några omfattande strömavbrott. På tisdagsmorgonen hade ingen av Eons kunder i Västra Götalands län strömavbrott.

SMHI varnade under kvällen och natten för starka vindar, men på tisdagsmorgonen plockades många av varningarna i Götaland bort. Vid 06.30 på tisdagsmorgonen kvarstod varningar för sydvästra delarna av Sverige, bland annat i Halland, Skåne och Blekinge län och i de västra delarna av Kronoberg. I övriga delar av Götalands län har varningarna, förutom för kuling på Vättern, tagits ner.