Ifpi Sveriges årsstatistik för 2016 visar att den totala musikförsäljningen ökade med 6,2 procent och totalt såldes musik i Sverige för drygt 1,1 miljarder kronor. Av den totala repertoaren är 28 procent svensk och 72 procent internationell.

Försäljningen från samtliga strömmade musiktjänster ökade med åtta procent och står idag för 84,3 procent av den totala musikförsäljningen. Endast två procent av de totala intäkterna kommer från världens största musiktjänst YouTube. Försäljningen av CD-skivor minskade med 9,4 procent under året medan vinylförsäljningen fortsätter att öka, detta år med 38,7 procent. Totalt såldes vinylskivor för över 45 miljoner kronor vilket motsvarar fyra procent av totalmarknaden.

De tre mest säljande svenska artistalbumen under 2016 var Kent "Då som nu för alltid", Miriam Bryant "Hisingen och hem igen" och Lasse Stefanz "Roadtrip".

De mest säljande singlarna var: Mike Perry feat. Shy Martin "The Ocean", Frans "If I were Sorry" och Laleh "Bara få va mig själv".

Lyssna på Skövdemusikernas låt här:

Läs om Shy Martin på läger:

Läs om Mike Perrys musikframgångar: