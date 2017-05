Skarabornas åsikter försvunna

De som lämnat sina åsikter om planprogrammet på stationsområdet via kommunens webbformulär ombeds nu att göra om processen.

— Alla yttranden som kommit in via funktionen på hemsidan har försvunnit i samband med en uppdatering, förklarar stadsarkitekt Anders Kyrkander.