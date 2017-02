När vi fick tag på SIK-tränaren på telefon var det tätt inpå matchens slut, och han hade inte riktigt smällt vad som hade hänt.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt tom. Känns lite ofattbart faktiskt. Sådana här kollapsmatcher kan alla råka ut för, men att det skulle ske i en så pass viktig match tabellmässigt. Vi borde i stället ha gjort vår bästa match för säsongen i dag.

När lagen möttes för knappt en månad sedan vann Skara hemma med 3–2 efter straffar.

– Men ishockey är en kampsport där inställning är väldigt viktig. Har man då ett helt lag som saknar det, och möter ett lag som vill lite så kan det bli så här. Men det får inte hända.

Ni saknade flera spelare, bland annat fyra forwards och målvakten Rasmus Sundén som storspelade senast...

– Det finns inget att skylla på. Vi har tre femmor till spel. Vi har visserligen inte varit bra på bortaplan i Alltrean, men trodde att det skulle vända snart och att vi skulle ta vår första bortaseger. Vi gjorde en bra tredje period hemma mot Munkedal senast som borde ha gett självförtroende i laget.

– Men vi hamnar i underläge tidigt, och sedan är det fullständig kollaps.

Ja, redan efter första perioden låg Skara under med 0–4.

Bytte målvakt

I andra perioden fortsatte baklängesmålen att rasa in. Efter 0–6, två minuter in på andra, bytte SIK målvakt – ut med Eric Samuelsson och in med Karl Areflykt, nyligen 19 år fyllda.

– Det är synd om Karl som kommer in och kämpar, men ingen ville ställa upp för honom.

Han fick i alla fall hålla nollan i knappt tio minuter. Men när matchen var över hade också han släppt sex puckar förbi sig.

Det räcker att titta på skottstatistiken – 57–13 till Hisingen. Efter två perioder hade SIK bara fått iväg fem skott på mål.

– I A-lagssammanhang kan jag inte minnas när jag var med om en sådan här match senast. Det känns jävligt tungt.

Hur gick snacket efter matchen?

– Det var ganska tyst.

I morgon (torsdag) är laget träningsledigt, vilket var bestämt sedan tidigare. Nästa match är på söndag, borta mot serieledande Borås.

Senast Skara IK förlorade med så här stora siffror var för drygt tre år sedan, 0–12 borta mot HC Dalen i division 2.

Hisingens IK-Skara IK

12–0 (4–0, 5–0, 3–0)

Skott: 57–13

Publik: 51.

