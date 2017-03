"Charlie" återvände till klubben i höstas efter några års frånvaro. Dessförinnan har han varit aktiv både som spelare och ledare, men aldrig tidigare varit med om en sådan här intern stridighet.

– Nej, det här är något nytt för mig. Med facit i hand kanske vi borde ha gjort en ändring på tränarbiten redan runt jul, men vi hade hoppats på att spelarna och Janne (Wätterstam) skulle kunna dra jämt plus att vi inte hade någon given ersättare att plocka in, säger Kenneth Karlsson.

Tagit mycket tid

Han vill inte lägga skulden på någon. Däremot kan han konstatera att han och styrelsen fått lägga ned åtskilligt med tid på möten för att försöka få bukt med meningsskiljaktigheterna.

Att det slutade med en 2–24-förlust i serieavslutningen är beklagligt, tycker han.

– Det var inte bra för någon – varken för Skara IBK, Janne eller Fröjered. Inte rätt mot spelarna eller våra sponsorer heller. Det blev fel alltihop.

Runt månadsskiftet februari-mars fick Janne Wätterstam veta att han inte skulle få förnyat förtroende.

– Vi anser att vi behöver ha någon annan tränare. De är inte så lätta att handskas med de här grabbarna, de har sina åsikter. Några behöver ha en styrande hand, det har väl inte Janne klarat av helt ut.

Letar ny tränare

Tränarjakten är i full gång.

– Anders (Johansson), vår ordförande, gjorde ett jättejobb redan i fjol. Några av dem var lite intresserade då. Vi har varit kontakt med några intressanta namn och ska sätta oss i kväll (läs måndag) och ringa runt lite granna. Hoppas det kan bli klart så snart som möjligt med en ny tränare. Det är andra klubbar som rycker i våra spelare.

Lagets poängkung, 17-årige Alfred Åkervall, var en av många spelare som saknades i lördagens match. Samma dag skrev han i stället på för Vara IBK.

Lägg därtill att Martin Larsson och Per Bergquist slutade redan i höstas och att flera andra prioriterat fotbollen i inledningen av 2017.

Få på träningarna

Senaste veckorna har laget bara haft sex-sju A-lagsspelare på torsdagsträningen och därför slagit ihop den med juniorerna.

I kväll (tisdag) har styrelsen kallat alla spelare till ett möte.

Efter det som hänt – är Andreas Andersson och Tobias Bergstrand välkomna att spela med er i fortsättningen?

– Ja, absolut, säger Kenneth Karlsson, sportansvarig i Skara IBK.

Fotnot: Vi söker Skara IBK:s tränare Janne Wätterstam för en kommentar.

