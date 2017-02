Dansveckans åtta dagar långa program erbjuder något för alla åldrar, allt från hip hop-workshop och buggkurser till Hollywoodmagi och musikalen Babblarna.

– Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en dansvecka med ett program som sträcker sig över hela sportlovet, säger Anna Ohlin Ek, verksamhetsutvecklare inom kultur i Skara, i ett pressmeddelande.

Dansen har se senaste åren blivet en populär aktivitetsform, vilket man märker på gymmens allt mer dansinriktade träningspass. Förutom glädjen och den positiva energi som dansen ger bidrar träningen till ökad koordination, balans, rörlighet, kondition och muskelstyrka på ett fantastiskt sätt.

För alla åldrar

Dansveckan som påbörjas lördag 11 februari med konsert och prova på-kurser i bugg och tango fortsätter sedan under hela veckan och erbjuder en stor bredd av aktiviteter, alla signerat dans och musikaltema. Det blir en hel rad av prova-på aktiviteter såsom hip hop, disco, lindy-hop, swing, stepdans och mycket mer. Huvudnumret under veckan är förstås det exklusiva besöket av filmhistorikern Patricia Ward Kelly, som under ett par dagar förgyller stan med ren Hollywoodmagi, både på vita duken, där Singin' in the rain visas, och genom showen om sin makes fantastiska karriär, Gene Kelly – the legacy. Dessutom pågår två utställningar med dans-, musikal- och filmteman på nya biblioteket och i Bladhska galleriet.

Under dansveckan finns något för alla åldrar och för de minsta avslutas veckan på allra bästa sätt, med favoriterna Babblarna - den första musikalen som hålls på Rosers salonger lördag 18 februari.

För alla kurser, workshops och prova-påtillfällen under dansveckan gäller drop-in, de riktar sig till alla åldrar och allt är kostnadsfritt. Showen Gene Kelly the Legacy och musikalen Babblarna kostar endast 100 kronor styck och biljetterna finns att köpa på nya biblioteket.

Det är många som varit med och bidragit till programmet under den åtta dagar lång dansveckan. Föreningsliv, studieförbund, privata näringsidkare och offentliga organisationer.

– Det är när alla parter samverkar som vi kan skapa ett bra utbud. Det ska bli så roligt, avslutar Anna Ohlin Ek.