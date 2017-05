Den som åkt Vadsboleden norr ut genom Skövde har inte kunnat missa framväxten av Skövdebostäders nya bostadsområde vid Aspö. Punkthusen i etapp 1 och 2 är färdiga och snart helt inflyttade medan den tredje etappen, som byggs längs med Vadsboleden, fortfarande är i olika stadier av färdigställande.

Inom etappen finns ett fem våningar högt punkthus i områdets nordvästra del. I övrigt handlar det om ett antal tvåvånings låghus i radhusform med fyra lika stora lägenheter och egen trädgårdstäppa, samt ett antal så kallade fyrbohus som innehåller två treor samt en fyra och en tvåa utan egen markplätt.

– Totalt omfattar etappen 61 lägenheter. Elva reguljära lägenheter samt ett gruppboende finns i punkthuset. I radhusform finns totalt 22 lägenheter, medan det finns 28 lägenheter i fyrbohusen, berättar Eva-Lisa Svensson, kommunikatör på Skövdebostäder.

Storlekarna varierar från den minsta tvåan på 59,5 kvadratmeter till den största 4-5:an i radhusen på 103 kvadrat. Hyran landar på 7 200 kronor i månaden för tvåan medan 4-5:an kostar 11 100 kronor.

Låghusen ligger i grupper där varje grupp har en gemensam innergård. Mot gården vetter lägenheternas entréer, medan radhuslägenheterna har trädgårdar på baksidan och fyrbohusen har balkonger eller uteplatser.

Man har jobbat mycket med att bevara de naturliga nivåskillnaderna vilket påverkat husens placering och skapat en dynamik i miljön.

Än så länge är hela området en enda stor byggarbetsplats. Sebastian Karlström, byggprojektledare för Aspö, förmår ändå förmedla en bild av vad som ska komma.

– Utemiljön i området får en tydligt lantlig karaktär. Bland annat blir det grus på gångarna istället för asfalt och kantsten och de växter och träd som planteras ska vara nyttoväxter som bärbuskar och fruktträd, berättar Sebastian.

– För den som inte bor i radhuslägenheterna och har egen trädgård kommer det att finnas möjlighet att ha odling i egna pallkragar på gården mellan husen.

Det kommer även att byggas carportar längs med angöringsgatan mellan husen och Vadsboleden. Utöver att ge plats för bilarna blir de också en inramning av låghusgårdarna vilket ger en tryggare miljö. Dessutom skärmar de av ljudet från den intilliggande vägen.

– Det är en viktig del som vi inte kan visa idag men som är på gång. Inom några veckor blir det mer påtagligt, då kommer stommen upp till carportarna, säger Sebastian.

Energi och miljö är en grundbult i hela Aspö-projektet. Rent praktiskt tar det sig uttryck i solcellspaneler för elproduktion både på lägenhetshusen och carportlängorna, samt solpaneler för uppvärmning av vatten.

Dessutom byggs allt i passivteknik, vilket innebär att externa uppvärmningskällor ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Det finns även en hemma-bortaknapp som man kan slå av alla elredskap med som står på standby om man åker bort, bara för att ge några exempel.

– Vi har även andra lösningar som en elbilspool som de boende kan nyttja, liksom lånecyklar och lastcyklar och även en cykelverkstad.

– Hållbarheten har varit en viktig del av helheten. Att använda andra färdsätt än bil är något vi lyfter fram och området har en god tillgänglighet när det gäller både cykel och kollektivtrafik, säger Sebastian.

Intresset för lägenheterna i etapp 3 har varit stort. Redan nu är mycket uthyrt berättar Eva-Lisa, som konstaterar att det är en stor bredd på de kommande hyresgästerna.

– Vi har alla kategorier av hyresgäster från par med utflugna barn som sålt huset och flyttar hit, till barnfamiljer. Kanske trodde vi att det skulle bli fler barnfamiljer här än i de andra punkthusen men även där har det flyttat in många barnfamiljer, säger Eva-Lisa.

Under hösten och fram till nästa årsskifte kommer inflyttningen att ske i de olika husen vartefter som de blir färdiga. Först in är de boende i punkthuset den 1 september. Sedan följer de övriga husen efter gruppvis med sista hyresgästerna in i slutet av december.