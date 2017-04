Sandra Nilsson var på fredagen på avslutningsmiddag för att runda av tiden som polisaspiranter.

– På väg tillbaka till stationen fick vi information att det var ett terrordåd. En poliskollega släppte av oss och åkte vidare in till Stockholm. Vi hade helst velat följa med för att vara inne i stan och hjälpa till. Men vi har gjort sista dagen som aspirant, har lämnat in all utrustning och kan inte göra någonting. Vi kan bara sitta och lyssna på polisradion, säger Sandra Nilsson.

Hon dröjde sig kvar på stationen i Nacka på fredagskvällen för att delta i ett möte om händelserna i Stockholm.

– Man har en klump i magen. Jag bor i Nacka och skulle åka hem till Falköping i dag, men det går inga tåg. Vi har två veckors semester nu innan vi återgår till skolan.

– Det blir tråkigt att gå tillbaka till skolan, det är skönt att kunna jobba ute.