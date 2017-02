23-åriga Sara Hjellström – sångerska och låtskrivare med meriter som "The ocean" och The Chainsmokers låt "All we know" bakom sig – befinner sig just nu på Abba-hotellet i Stockholm. Där har hon fyra dagar på sig att skapa nya hits under Stockholm songwriting camp. Detta ska hon göra tillsammans med låtskrivare och producenter, från 13 olika länder, som ligger bakom sånger av världsartisterna Ed Sheeran, Adam Lambert, Katy Perry och Icona Pop.

— Det känns jättehäftigt och jag är otroligt tacksam över att ha fått den här möjligheten. Vi har hela hotellet för oss själva och alla som är här är galet talangfulla. Jag var på ett liknande ställe i London förra året, men då var det hälften så många låtskrivare som var med, beskriver hon.

Delas in i grupper

Den 29 januari drog lägret igång. Alla deltagare, som består av hälften kvinnor och hälften män, fick då presentera sig för varandra. Sedan blev det trerätters på menyn.

— Björn Ulvaeus själv var dessutom där och pratade, vilket kändes stort. Lite senare blev vi indelade i grupper med tre personer i varje. Jag fick äran att arbeta med två jätteduktiga människor: den svenska producenten Neiked, som bland annat ligger bakom låten "Sexual", samt en tjej som är en stor artist i Albanien. Hon sjunger såväl på sitt modersmål som på engelska, berättar Sara.

När tidningen når henne har den andra dagen på lägret nästan gått mot sitt slut.

— Men vi har redan hunnit göra två låtar, som skiljer sig rejält från varandra. Det är en "no care" låt som handlar om att vi är unga och fria samt en till som saknar text än så länge, men som jag verkligen gillar. Det är verkligen jättekul och har gått väldigt bra hittills, menar hon.

Leker fram låtar

Men någon press känner inte Sara och hennes nyfunna vänner:

— Det har varit tydligt att det viktigaste inte är att vi ska ta fram en massa hitlåtar under de här dagarna. Istället är det meningen att vi ska ha kul ihop. Genom att träffa nya människor att knyta kontakter med öppnar vi upp för framtida samarbeten. Vi möter andra kulturer och lär känna varandra. Jag gillar konceptet och har insett att vi levererar som allra bäst när vi har roligt ihop. Vi kan inte forcera fram en känsla eller nästa låt som ska slå igenom – de skapas när vi leker fram dem eller efter ett djupt samtal över en fika. Det är väldigt annorlunda mot hur jag brukar skriva, men skoj. Eftersom jag tror att jag bara skulle låsa mig om allt var för specificerat eller om vi var tvungna att tänka inom vissa ramar är det skönt att det är upplagt på det här sättet.

Vad kommer att hända med de låtar som produceras under lägret?

— Det återstår att se. Det är inget bolag som står bakom lägret, och därmed äger rättigheterna till det vi skapar, utan det är helt upp till oss vad vi vill göra med dem. Som sagt är det inga krav på att vi ens ska få fram sånger, men lyckas vi med det och tycker att de är tillräckligt bra kan vi givetvis skicka vidare dem. När vi sitter och skriver har vi ingen aning om vilken artist som ska få framföra sången i slutändan. Kanske känner jag att den passar mig. Jag kan säga så här – gillar jag en låt och den känns som mig så kommer jag absolut överväga att släppa den som Shy Martin.

Har du fler hits på G utöver de här dagarna då?

— Det är mycket som är på gång, men tyvärr är det inte officiellt förrän det är släppt. Folk kan ändra sig tio minuter innan en release, så det är dumt att ta ut något i förskott. Jag har i alla fall skrivit några sånger till andra som jag tror på. Vi får se om jag släpper något i år som soloartist. Det är inte där fokuset ligger just nu, men man vet aldrig vad som händer.