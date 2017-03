På herrsidan vanns Vasaloppet av norrmannen John Kristian Dahl efter en tät spurtuppgörelse och ett lopp på strax under fyra timmar. Damloppet vanns av Britta Johansson Norgren på tiden 04:19:43, drygt en och en halv minut före Astrid Øyre Slind som slutade tvåa.

Så här gick det för de lokala åkarna:

58) Moberg, Dan, IFK Skövde SK, 04:10:05, 644) Thörn, Sebastian, Fmv-Sport, 04:59:02, 663) Blom, Jonas, IFK Skövde SK, 04:59:38, 675) Lannergård, Ambjörn, Lidköpings VSK, 05:00:00, 855) Karlsson, Anna, Träningskonsulten Sportsclub, 08:53:17, 868) Knutsson, Mikael, Brännebrona SK, 05:07:18, 1024) Johansson, Ann-Marie, IK Gandvik, 09:24:03, 1179) Waldh, Fredrik, AXA SC, 05:18:23, 1355) Carlsson, Anders, Istrums SK, 05:23:09, 1565) Dalemo, Håkan, Brännebrona SK, 05:28:36, 1581) Laudon, Karl Markus, Istrums SK, 05:29:07, 1886) Lugn, Mikael, Brännebrona SK, 05:37:37, 2366) Wilenius, Karl, OK Klyftamo, 05:49:49, 2803) Ramsin, Magnus, IFK Skövde SK, 06:00:17, 3602) Gustafsson, Joacim, Brännebrona SK, 06:19:27, 3664) Sahlgren, Mikael, Träningskonsulten Sportsclub, 06:21:23, 3970) Johansson, Carl, Brännebrona SK, 06:29:24, 4308) Påhlman, Hans, Istrums SK, 06:38:01, 5402) Widegren, Henrik, Brännebrona SK, 07:07:49, 6301) Johansson, Axel, IK Gandvik, 07:34:17, 6537) Planck, Anders, IK Gandvik, 07:41:24, 7231) Johansson, Stefan, IK Gandvik, 08:00:23, 8463) Holm, Magnus, Lerdala IF, 08:41:19, 8512) Roos Lindberg, Emil, AXA SC, 08:42:53, 8832) Larsson, Per-Erik, Ryda SK, 08:54:20, 9231) Tiverman, Thomas, AXA SC, 09:10:24, 10930) Bengtsson, Fredrik, Brännebrona SK, 10:38:53, 10991) Dahl, Claes, Falköpings AIK SK, 10:45:09, 11003) Ros, Ingemar, OK Klyftamo, 10:46:03, 11336) Buder, Kristoffer, AXA SC, 11:13:08.

Fotnot: Resultatlistan innefattar åkare med bostadsort Skara, Axvall, Götene, Lerdala, Lundsbrunn och Varnhem. Endast åkare som fullbordat loppet listas. Damer och herrar rankas var för sig.