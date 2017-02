Precis som vi människor lämnar fotspår i sanden och snön eller tappar hår runt omkring oss går det att räkna ut vilket djur som tassat förbi. Bävrar knaprar på pinnar, ormar ömsar skinn och kan du para ihop en viss sorts spillning med en viss djurart kan du vara säker på att just den varit i farten. Det fick cirka 15 barn lära sig på Naturum Hornborgasjön under sportlovet i måndags. De fick även nämna alla rovdjur de kunde komma på och berätta vad som utmärker just rovdjur, till skillnad från växtätare och allätare. Björn, lodjur, varg, järv och örn är de fem största rovdjuren vi har i Sverige.

Rovdjursspänning under sportlovet

— Det var kul och jag lärde mig mycket. Fast jag tycker allra mest om kattdjur. Leoparden är mitt absoluta favoritdjur, poängterar sexåriga Ella Bergman.

Fick själva interagera

Det var inte bara teoretisk undervisning under förmiddagen – barnen fick dessutom ta del av vad som fanns i skattkistan som den vikarierande naturum-föreståndare Sofie Bernhardsson öppnade. Klor, päls, kranier och spillning från Sverige största rovdjur skickades runt bland besökarna.

— Det var spännande och roligt att få känna på vargpäls för första gången. Den var mjuk och så läskigt var det inte, tycker åttaåriga Lovis Kjällman.

— Men att se bajset var ganska äckligt, inflikar sexårige Melker Sjöholm.

Sofie förtydligar var djurdelarna i lådan kommer ifrån.

— Vi har inte dödat dessa för att de ska kunna visas upp för er. De är skjutna i licensjakt, påkörda eller har självdött.

Efter en stund begav sig alla ut för att leta efter riktiga spår efter djur i naturen. Under tisdagen kom en ny chans för alla nyfikna rovdjursälskare.