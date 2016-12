Rasmus Dahlin blev historisk

LÄS OCKSÅ: Fjellström, 17, avgjorde för Frölunda

Rasmus Dahlin, som förra säsongen fick Lill-Strimmas Stipendium som bäste back i TV-pucken, passade fram Joel Eriksson Ek till 2–0 och sköt sedan in 5–0 själv.

Han blev därmed även den yngste målskytten någonsin.

– Jag tänker inte på det så mycket. Jag är en del av laget, ska göra så bra jag kan. Det gick ju bra i dag. Jag fick bra hjälp av gubbarna, det var bara att gå ut och köra och ha kul, sade Rasmus Dahlin till TV12.

– Det var skönt att peta in en puck, men viktigast att vi vann matchen och tar med oss poängen in i serien. Jag hade lite tur i dag, förvänta er inte så mycket. Vi kom in i vårt spel, slappnade av och hängde en massa kassar.

Juniorkronorna spelar nästa match, mot Schweiz, på onsdag.

Fakta: Sveriges yngsta JVM-spelare

Frölundabacken Rasmus Dahlin, som fyllde 16 år i april, blev mot Danmark den yngsta svenska spelaren att delta i JVM-sammanhang. Dahlin har som 16-åring chans att göra ytterligare tre juniorvärldsmästerskap.

Sveriges tio yngsta JVM-spelare:

* Rasmus Dahlin, 16 år och 8 månader (född 13 april 2000)

* Magnus Pääjärvi, 16 år och 8 månader (född 12 april 1991), deltog i tre JVM 2008–2010

* Edvin Frylén, 17 år, 1993–1994

Källa: Svenska ishockeyförbundet

(TT)