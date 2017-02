Replik Integrationsstrategin Fredrik Nordström (S) och Ylva Pettersson (M)

Svensk debatt har länge präglats av den politisk korrekta åsiktskorridor som har klarlagt att flyktinginvandring är lönsamt och dessutom demografiskt eller ekonomiskt nödvändigt. Visionen om en öppen värld och fri invandring har skrivits in ide olika sjuklöverpartiernas idéprogram. På senare år har invandringspolitiken visserligen nyktrat till något men invandringens stora problem och kostnader benämns fortfarande som en tillfällig utmaning från de etablerade partierna.

Fredrik Nordström (S) anklagar oss i sin replik för att inte hänvisa till källor och statistik, samtidigt som han själv inte förmår få fram några egna källor som motsäger våra argument.

Det kan konstateras att ett flertal nationella och internationella studier har visat att utrikes föddas effekter på de offentliga finanserna efter 1980-talet innebär en tydlig nettokostnad för samhället.

Jan Ekberg (Inkomsteffekter av invandring, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet 1983), Björn Gustafsson & Torun Österberg, Immigrants and the public sector budget accounting exercises for Sweden (2001) samt Långtidsutredningen Lennart Flood & Joakim Ruist, Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser (2015) är några exempel kring denna forskning.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik så var arbetslösheten bland utlandsfödda i Skara kommun i september 37,1 procent, vilket motsvarar 487 personer. Det är den högsta noteringen på över åtta år i Skara kommun, och nästan dubbelt så hög än snittet i Västra Götalands län (20,8 procent). Då hade också arbetslösheten i den gruppen ökat fem månader i sträck.

När det gäller sysselsättning så anger SCB att skillnaden utifrån en europeisk kontext mellan inrikes och utrikes födda är störst i Sverige, där sysselsättningsgraden för utrikes födda var 68 procent jämfört med 83 procent för inrikes födda, en skillnad på 15 procentenheter.

Det här är sådan fakta som Skara medborgare bör få ta del av. När Integrationsstrategin talar om ett ökat informationsbehov till alla kommunens invånare för att undvika rykten och desinformation kring migrationsfrågorna så framstår det som att kommunikationsavdelningens uppdrag snarare är att verka som en propagandacentral för politisk korrekthet än att föra ut sanningsenlig samhällsinformation.

Anders Forsberg

Gruppledare Sverigedemokraterna Skara

Barbro Magnusson

Ordförande Sverigedemokraterna Skara

Fredrik Nordström (S) svarar

Anders Forsberg och SD har haft möjlighet att delta i besluten om Skara kommuns integrationsstrategi och handlingsplan, men valde att avstå.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är inte att skapa opinion, utan att offentliggöra politiskt fattade beslut. I detta fall ett beslut som alla partier utom SD deltog i.

Fredrik Nordström

Kommunstyrelsens ordförande Skara kommun

Ylva Pettersson (M) svara

Vi står inför ett antal utmaningar, varav en av de största är den åldrande befolkningen. Det föds allt färre barn, samtidigt som vi lever längre, vilket SCB slår fast. Detta innebär att allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre.

Som Anders Forsberg och Barbro Magnusson skriver, Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser, Lennart Flood & Joakim Ruist, (2015) är läsning som ger tydliga indikationer på hur samhället måste hantera det faktum att befolkningen åldras, samtidigt som vi har ett tillskott av invandring. I denna rapport slår man fast att den absolut avgörande faktorn är att vi måste ge de människor som får rätt att stanna i Sverige möjlighet att bidra till den svenska BNP:n. Om vi lyckas öka sysselsättningen i denna grupp med bara 10% skulle detta i kombination med att människor väljer att arbeta ett par år längre få till följd som det uttrycks i rapporten: ” I stället för ett långsiktigt underskott erhålls en period av ett stabilt överskott omkring en halv procent av BNP under en stor del av 2030-talet och sedan följer en lång period av ett stigande överskott.” Som Moderat vill jag ge alla människor som lever i Sverige bästa möjliga chans att bidra till detta, och säkerställa att vi långsiktigt kan garantera Sverige tryggheten av god och stabil välfärd.

Integrationsstrategins syfte är att skapa förutsättningar som ger oss den utveckling forskningen SD hänvisar till säger att vi behöver. Forskning visar att språket är en avgörande nyckel till samhället och arbetsmarknaden. Moderaterna föreslår därför snabbare och bättre tillgång till effektiv språkundervisning, som ska vara obligatorisk. Clara Lindblom skriver i sin forskningsrapport Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt: ”fördjupad samverkan och hög grad av arbetsmarknadsfokus alternativt användning av praktik som i hög grad är riktad mot arbete utmärker positivt avvikande …projekt”. M C Kd i Skara har tagit fram en budget med konkreta förslag på arbete med praktik och mentorskap samt satsningar på fördjupad samverkan. Den socialdemokratiska minoritetsledningen under året valt att göra många av våra förslag till sin politik, eftersom vi hade de mest effektiva och konkreta satsningarna i vår budget. I kommande budget kommer vi igen att fokusera på konkret utveckling som forskningen visar ger resultat.

Utan chanser är människor chanslösa. Med rätt chanser, krav och uppföljning, finns det bevisligen en möjlighet att nuläget kommer att leda till ett starkare, rikare och tryggare Sverige – och Skara.

Ylva Pettersson

oppositionsråd (M)