På tisdagen när museet slår upp portarna, har Fornbyn fyllts med monster. Det är en samling olika Pokémons som gömt sig bland stugorna och träden. Barnen får leta upp dem och sedan försöka bilda ett ord med chans att vinna fina Pokémon-vinster. Starten går i museets reception och Pokémon-jakten pågår tisdag till fredag. Vid dåligt väder flyttar jakten in på museet.

Skapa i pärlor

På tisdagen och torsdagen kan barnen tillverka figurer och former av pärlor och ta med hem. Varför inte ett Pokémon-monster, en Mario eller en snögubbe att sätta upp på väggen eller använda som underlägg till saftglaset? Den aktiviteten är kopplad till en mindre avgift.

Mys i Fornbyn

Ett klassiskt mys framför brasan, med både pinnbröd, stekta äpplen och sagor, blir det på onsdagen i lovveckan. Det är Händenestugan i Fornbyn som kommer att fyllas av alla dessa ingredienser under några timmar. Och nu när temperaturen visar på åtminstone några grader under nollstrecket på termometern, kan det vara skönt att komma in och värma sig under Pokémnon-jakten exempelvis. Till myset krävs en anmälan.