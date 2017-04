Fakta: Godisförsäljning

Påskgodiset är en av de varor som exponeras allra mest i handeln runt påsk. Vi äter också alltmer godis i Sverige. Den totala försälj­ningen har ökat med nästan 4 miljarder kronor sedan år 2000, räknat i fasta priser. Trots att vi har blivit fler i Sverige under samma period så innebär det att godis­konsum­tionen per person också har ökat. Jämfört med år 2008 äter vi 10 procent mer godis i dag. Varje vecka köper vi godis för närmare 30 kronor per person. I vikt räknat har års­konsum­tionen av godis ökat från 14,8 till 17,3 kilo per person sedan 2008, enligt Jord­bruks­verkets statistik över livs­medels­konsum­tionen. En familj med två vuxna och två barn beräknas alltså till­sammans äta drygt 1,3 kilo godis varje vecka året runt.

Källa: SCB