På lördagen njöt alla i det varma vädret som närmade sig 15 grader i stora delar av Skaraborg. På vissa håll tittade solen fram genom molnen. Värmen fortsätter till och med måndag, tisdag.

— En liten dipp på söndagen kanske, men sedan blir det varmare igen, säger Eva Strandberg, metrolog på SMHI.

Hon säger att vi under lördagen har gått in i en värmebubbla under några dagar.

— Det finns chans till en hel del sol. Varmast blir det på måndag.

Annars är det svårt att sia om resten av april.

Folk säger att aprilväder kan vara vad som helst, stämmer det?

— Jo så är det nog. Man säger också att det brukar vara sju bakslag innan våren är här på riktigt, säger Eva Strandberg.

Vi har just lämnat mars månad som varit en ovanligt varm.

— Man kan nog säga att vi är inne i en längre trend av flera varma år, säger Eva Strandberg som dock är försiktig med att slå fast att det är en bestående klimateffekt.

Mars månad var rekordvarm på många håll i södra Sverige. Temperaturen i Småland låg flera grader över den normala temperaturen jämfört med temperaturerna ända sedan 1960-talet. (Se bilden)

Allra varmast blev det i slutet av mars. Mycket mild luft strömmade in över landet 26-27 mars. I södra Sverige slogs fem värmerekord under de två soliga dagarna.

26 mars hade Stockholm 17,4 grader vilket är den nästa högsta marstemperaturen i stationens mätserie som startade 1756.

Det var också mindre snö än normalt under mars i Götaland.