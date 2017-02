Det är en onsdag i slutet av januari. Ute är det blåsigt och gråmulet.

En buss står parkerad utanför Skara ishall. För Skaras ishockeylag väntar en match i Bohuslän. Matchen skulle egentligen ha spelats dagarna före jul men fick skjutas upp på grund av isproblem.

Buss till bortamatcherna åker laget nästan alltid, om det inte är ett närliggande motstånd som Falköping, Lidköping och Tidaholm.

Klockan 16.00 ska bussen gå. Spelare, ledare och materialförvaltare är i god tid för att plocka med allt som ska med. Många kommer direkt från jobbet.

Lagkaptenen Calle Lövgren och den assisterande Marcus Persson sitter och språkar i det moderna och fräscha omklädningsrummet som stod klart efter renoveringen så sent som i höstas. De är de två första Skaraspelarna på plats.

***

Materialförvaltarna i ett ishockeylag är ovärderliga och lagets hjältar men får sällan några rubriker.

Claes-Göran Eriksson, mer känd som "CG", har varit lagets materialförvaltare i drygt 15 år. Den här dagen har han ägnat flera timmar i ishallen. Efter frukosten under förmiddagen åkte han dit för att fixa tvätten och kom sedan tillbaka vid 14-tiden.

– Jag har tagit fram tröjorna, slipat skridskor och sett till så att allt är med, säger den glade och lugne "CG" som går i pension i april.

För honom är det ingen börda att lägga ner så många timmar och åka på en bortamatch mitt i veckan.

– Nä, jag tycker att det här är skoj och gillar att ställa upp ideellt. Men många tänker nog inte så i dag. Jag känner att jag får något tillbaka då spelarna är nöjda och tacksamma.

På resan får han assistans av juniorlagets materialförvaltare Per-Olof Yngve som är med A-laget när det passar.

Spelarna packar in grejerna i bussen och sätter sig.

18 spelare, tre tränare, två materialförvaltare, en busschaufför – och så undertecknad. Och allt är med – tror vi. Men just den detaljen återkommer vi till. Uret visar 16.07 när bussen rullar iväg och åker mot E20 i sydlig riktning.

***

Stämningen på bussen är bra. Kanske inte "studentflak"-känsla men definitivt inte lika stel som den i bussen i kultfilmen "Torsk på Tallinn". Spelarna snackar, skojar, sitter med sina smarttelefoner och dricker kaffe. En stor kaffetermos är ett måste. Calle Lövgren är den som delar ut plastmuggar och fyller på kaffe åt de som vill ha.

– Det är en liten rutin jag har. Jag har gjort det sedan jag var junior i A-laget. En rolig grej bara. Jag tror att spelarna skulle gapa om jag skulle sluta göra det, säger han.

Frågesportsspel är något som killarna börjat med. Lagen delas in två och två, och den här gången är det Oliver Pettersson och Johannes Apell som skrivit frågorna.

Frågorna berör ishockey, matematik, Munkedals invånarantal, Jesus födelsestad och vad en viss karaktärs brorsa heter i tv-serien Skam.

Backarna Tobias Ejdebäck och Max Gustafsson har flest rätt – och vinner. De som fick färst rätt var två spelare från det yngre gardet och de får nu fixa ett quiz till nästa bortamatch.

***

Jag sitter kvar en stund och fortsätter snacka med Calle Lövgren som har sin bestämda plats, den i mitten till höger, bakom den andra passagerarutgången.

– Det är en skön plats. Jag hade tur som fick den när jag kom upp i A-laget.

Mörkret utanför har gjort entré och bussen passerar idrottssamhället Grästorp. Ett sorl hörs från lagkamraterna längre bak. Jag frågar 22-åringen hur det är att åka på bortamatcher.

– Det är både roligt och tråkigt. Jag gör ju min sjätte säsong i A-laget så det har blivit några mil genom åren. Men det är kul att komma iväg med grabbarna och det brukar bli gött snack.

Calle jobbar på dagarna som mäklarassistent på ett fastighetsbolag. Dessutom pluggar han på distans. En studiebok ligger framme och är en påminnelse om att han behöver läsa. Några sidor hinner det bli under bussresan.

– Det är en hel del att göra på dagarna, så jag känner mig lite trött i huvudet nu.

Andra halvan av bussresan är det lite lugnare. En dvd med det bästa av Galenskaparna & After Shave sätts igång. Många skrattar när sketchen "Bergsbestigarna" med bröderna Eriksson visas.

– I början är det alltid mycket tjöt men nu när det börjar närma sig är det lite lugnare. Alla här jobbar eller pluggar så det är ett bra sätt att få ner pulsen och vila upp sig lite inför matchen, säger Calle.

Inte så mycket hockeysnack, alltså?

– Nä, vi snackar ju mycket i omklädningsrummet då vi kör genomgång och sätter oss tillsammans i femmorna. Det är då koncentrationsnivån höjs.

Känner du dig spänd inför matchen?

– Jag är alltid spänd inför matcherna. Särskilt nu när matcherna har så stor betydelse och vi ligger sämre till i Alltrean än vad vi hade planerat.

Han ger ett lugnt och klokt intryck. Han kan tala för sig, och ser ut att trivas med en snusprilla under läppen. Men när han sätter på sig utrustningen, ja då blir han en annan person. Han gillar att smälla på och offra sig för laget. Han ställer höga krav, både på sig själv och andra i laget. Han och Marcus Persson, som båda personifierar Skara IK, är de som brukar snacka mest i omklädningsrummet.

– Jag är inte den mest tekniska ishockeyspelaren utan spelar mycket med mitt hjärta. Jag jobbar väldigt hårt och hela tiden för lagets bästa. Som kapten har jag fått ta den rollen ännu mer, att se till att jobbet blir gjort, träda fram och visa vägen för de yngre. Sedan har det blivit några mål (tio stycken) den här säsongen men det är ju bara tur.

Bara tur?

– Okej, lite skicklighet, säger han med ett leende.

***

Klockan är 17.45 när bussen är framme vid Skogsvallen som ligger inne i ett bostadsområde i Munkedal. Matchen startar inte förrän 19.30 men det är kutym att laget är på plats i god tid.

Ishallen är kall, kallare än genomsnittet och inte så publikvänlig. Spelarna spelade en match där under försäsongen så de vet vad som väntar.

Spelarna tar med sina trunkar och samlas i det trånga omklädningsrummet de fått tilldelat. Tränaren Greger Walette ställer sig i ena änden så att alla kan se och höra honom. Spelarna sitter stilla och lyssnar. Han tar fram taktiktavlan och ritar medan han snackar. Han vill se bättre och mer resolut spel i försvarszonen än tidigare.

– Vi har varit jävligt mesiga där ett tag. Vi måste bli aggressivare, är ni med? Det är viktigt att förstagubben verkligen går ut stenhårt i hörnet när vi har chansen. Då vet de andra fyra spelarna vad de ska göra.

– Vi spelar på bortaplan. Vi behöver inte göra någon supermatch utan vi ska spela smart.

De assisterande tränarna Jimmy Krusell och Tomas Lilja drar kedjeformationerna och backparen, och flikar in med ett par råd.

Greger Walette riktar uppmärksamheten mot målvakten Eric Samuelsson som sitter närmast dörren.

– Eric, stort ansvar där nere i målet i kväll, och mycket snack. Ser du fria gubbar framför målet så måste du snacka med dina spelare.

Eric nickar instämmande och vänder sig till lagets försvarare.

– Backar, stå hellre lite längre ut om ni inte har någon spelare att markera istället för att stå vid målgårdskanten.

Greger Walette håller med och avslutar sedan sitt anförande.

– Framåt har vi kommit igång, fortsätt med det som vi gjorde senast. En bra uppvärmning nu, killar. Sedan är det fan dags att knäppa dem på näsan!

Spelarna, som är väldigt fokuserade och taggade, klappar händerna och börjar med den individuella uppvärmningen.

***

Skara fick lite vind i seglen efter den klara 9–3-segern hemma mot jumbon Partille tre dagar tidigare. Spelarna känner verkligen att de kan slå ett offensivt vasst Munkedal som imponerat med fyra segrar i Alltrean.

Några spelare sticker ut och joggar, några spelar "tvånudd" med en fotboll som nästan varenda hockeylag har som rutin. För Calle Lövgrens del är kaffe och lössnus ett måste efter joggningen.

– Ja, får jag inte det kan jag inte prestera, hävdar han.

Tränartrion och "CG" går upp och sätter sig i ishallens kafeteria. Det blir fika i form av kaffe och kokosbollar. Det snackas om motståndarlagen i serien, hur lagets säsong sett ut, vilken lurig uppgift som väntar på isen nedanför samt gamla hockeyminnen.

Spelarna i sin tur sitter i omklädningsrummet och byter om samtidigt som hög musik ljuder ur en stereo.

Klockan är 18.50 när spelarna äntrar rinken via utvisningsbåset för den 20 minuter långa isuppvämningen.

Tränartrion lämnar kafeterian och går till ståplatsläktaren ovanför sekretariatet för att kika in de båda lagen.

***

Efter värmningen spolas isen igen och spelarna laddar i sina respektive omklädningsrum. När klockan så är 19.30 sker det första nedsläppet – och uppskattningsvis är det ett 80-tal åskådare på plats. Något sprakande intro eller nedsläckning av hallen är det inte tal om.

Jag ställer mig mellan båsen för att insupa atmosfären, snacket och känslorna.

En sådan här match förtjänar fler åskådare. Redan från start märker man att det finns engagemang, puls och dramatik. Skaraspelarna står upp i båset för att följa händelserna på isen, vara beredda på byten och pusha lagkamraterna. Och just peptalken och kortkommandona är många i ett hockeybås. En bra passning, tackling, fint eller vem som ska byta med vem, you name it.

"Bra gubbar, fortsätt så!"

"Kom igen nu killar!"

"Tobbe är din!"

Calle Lövgren är stridslysten. Redan tidigt i matchen käftar han med Munkedalsstjärnan Victor Kjellsson som är ett offensivt hot (50 poäng på 17 matcher under säsongen) och något av en jobbig retsticka.

Matchen gäller ganska mycket för båda lagen som vill ta ett steg närmare en kvalserie uppåt. Närkamperna, pikarna och svordomarna bland lagen är många. Det är så pass hetsigt ute på isen att huvuddomaren åker till mitten av båsen och kallar till sig en ledare från vardera lag, i SIK:s fall Jimmy Krusell.

– Nu får ni se till att lugna ner era killar. Annars kommer jag börja plocka utvisningar, varnar domaren.

En sönderblåst match är något inget av lagen vill ha och det blir genast lite lugnare. I nästa byte gör SIK:s Andreas Fagerlind 1–0 tack vare en backhand som sitter högt. Skaraspelarna i båset är inte sena med att jubla och klappa klubborna i sargen.

Några fler mål blir det inte före periodpausen. Spelarna beger sig till omklädningsrummet, sätter sig ner och pustar ut. I mitten av rummet står ett träbord. På det finns frukt och saft för de som behöver fylla på depåerna.

***

Målvakten Eric Samuelsson, som gör sin första säsong i SIK, har spelat bra och räddat samtliga tolv skott. Han bor i Vänersborg, skippade bussresan och tog sig på egen hand till Munkedal. Kruxet är att laget råkade glömma hans målvaktsklubbor. Det innebär att han får använda reservkeepern Karl Areflykts.

– Klubban är lite kortare så jag tvingas gå ner lite djupare. Men det har fungerat bra, säger han.

Greger Walette tar till orda och frågar spelarna vad de tycker behöver rättas till. Att Munkedal forecheckar och ofta har tre spelare högt upp i banan är en detalj han trycker på.

– Backar, försök leverera ett snabbt förstapass upp till centern. Då kan vi få många tre mot två-lägen.

Spelarna tycker till om smådetaljer ute på isen och peppar varandra inför nästa period.

– Full fokus nu, boys, hojtar Calle Lövgren.

***

Andra perioden drar igång. Alex Hideström gör 2–0 på friläge när han lurar målvakten med en backhand mellan benen. Det svartklädda Skaralaget har fått matchen dit de vill och arbetskapaciteten går inte att anmärka på. Men tolv minuter in i perioden kommer kvällens första hemmajubel när Munkedal petar in returpuck till 1–2.

Ställningen står sig perioden ut.

Greger Walette håller sitt sista brandtal för kvällen. Han är mindre nöjd med andra halvan i mittenronden. Ett enklare spel för att lätta på trycket och inte ge Munkedal energi är hans budskap.

– Vi måste vara som kobror på puckarna. Vi kan inte vara kvar för länge i egen zon. Då blir det för jobbigt. Om vi spelar enkelt och chippar ut puckarna kan vi få kontringar. Vårt fokus avgör om vi vinner detta. 20 krigarminuter kvar!

Spelarna klappar händerna.

– Sista 20 nu, sedan lämnar vi den här skithålan! yppar någon i laget.

***

Den tredje perioden blir mycket riktigt dramatisk. Pålitliga poänggöraren Johannes Apell prickskjuter tidigt 3–1 i spel fem mot tre.

Det är optimistiskt i Skaralaget och det ser ut att kunna gå vägen.

Men Munkedal vill annat och hinner såväl reducera som kvittera och har också bud på ett ledningsmål.

Vid ett tillfälle är Andreas Fagerlind i skottlinjen i försvarszonen. Ett rungande skott från en Munkedalsback träffar Skaraforwardens högerarm. Skaraspelarna gillar att han offrar sig för laget men ser sekunder senare att han grinar illa och åker sakta till båset. Det ser inte alls bra ut. Trots att han lägger en ispåse över armen hjälper det föga. Han kan knappt röra på den. Det är slutspelat för hans del och han får motvilligt följa resterande del av matchen från båset.

Efter 60 minuter är ställningen 3–3 och båda lagen har fått varsin poäng.

Det blir inget mål i förlängningen utan det är straffar som får avgöra. Efter de tre grundomgångarna är ställningen 1–1 efter att Dennis Walette fintat bort målvakten och kvitterat.

I "sudden-straffarna" kan nämnde Walette avgöra. Han drämmer till med ett slagskott längs med tekningscirkeln. Målvakten går ut långt och motar pucken utan större bekymmer. Efter att Munkedal missat sin straff är det Calle Lövgrens tur, men målvakten räddar.

Munkedalsstjärnan Kjellsson, som Skaraspelarna irriterat sig på under hela matchen, överlistar Samuelsson med en backhand och jublar hej vilt inför hemmapubliken. Nu måste Skaras Viktor Andersson göra mål, men han missar och ett jublande Munkedal tar bonuspoängen.

***

Lagen tackar varandra, som sig bör. Besvikelsen efter matchen bland Skaraspelare går inte att ta miste på. Några spelare sitter på utvisningsbänken utanför omklädningsrummet och suckar, däribland backen Marcus Persson som ser nedstämd ut. Att tappa en 3–1-ledning och dessutom förlora på straffar efter en jämn holmgång är en tung känsla. En seger hade gjort hemresan så mycket lättare.

Så småningom tar spelarna av sig utrustningen, duschar och byter om.

Efter det sitter de kvar en stund och äter kvällens maträtt chili con carne ur folieformar.

Dennis Walette, som varit väldigt på hugget under kvällen, grämer sig över sin missade straff som kunde ha betytt mål och seger för Skara.

– Jag skulle inte ha skjutit. Jag skulle ha dragit honom istället, suckar han.

En sittandes Andreas Fagerlind har en t-shirt på sig. På hans högra arm syns ett kraftigt blåmärke efter den olyckliga puckträffen.

Att han inte kunde lägga någon straff var såklart ett tufft avbräck. Han hade varit ett hett alternativ då han nätat under kvällen och dessutom blev fyramålsskytt mot Partille några dagar tidigare.

***

Ishallen börjar släckas ner och det enda som hörs är ventilationen. Spelarna går ut till bussen som rullar ifrån området 22.44. Stämningen är lugn. Radioprogrammet Karlavagnen hörs i bakgrunden. Ett kortare mackstopp blir det i Uddevalla.

Jag återkommer till Calle Lövgren som är besviken över att insatsen inte räckte till seger.

– Lämna Munkedal med bara en poäng vill man ju inte göra. Vi ser matchen glida ur oss händerna. Vi har dippar och tappar fokus och det är därför vi förlorar matchen. Vi måste bli lite jämnare, resonerar Calle när han sitter på sin vanliga bussplats.

Att du missade straffen, och chansen att bli matchhjälte, grämer du dig över det?

– Ja, usch. Jag hade inget flyt alls. Jag letade efter luckan vid "gubbhörnet" men målvakten nöp den. Hade jag haft min egna klubba så hade jag satt den – garanterat!

Ja, du knäckte av två klubbor i den tredje perioden – och fick låna en lagkamrats klubba istället. Vad hände egentligen?

– Helt sjukt. Det var bägge klubborna jag hade med mig. Jag vet inte vad som hände. Det såg ut som att någon varit där och knäckt på dem. De var hela på uppvärmningen och större delen av matchen. Men Munkedals spelare slog ganska friskt så det kan ju ha berott på det.

Hur mycket funderar du efter en match?

– Jag tänker väldigt mycket eftersom jag hatar att förlora. Jag reflekterar över vad jag själv kunde gjort bättre. Men när vi väl är framme i Skara släpper jag det och tar det nästa träning.

Har du lätt att sova efter matcher?

– Nej, det är det aldrig eftersom jag tänker så mycket, även vid vinst. Man är så uppe i varv även när man sitter och tar det lugnt i bussen. Jag brukar alltid vara trött dagen efter men i morgon börjar jag nio, som tur är. Jag får ställa klockan på kvart i och gasa ner till stan.

***

Klockan 00.27 parkerar bussen utanför Skara ishall. Bussresan är över och ett nytt dygn är inlett.

Trötta spelare tar med sina trunkar och går med sakta steg till omklädningsrummet för att plocka upp grejerna.

Många av spelarna ska till jobbet eller plugget några timmar senare. Nästa träning är inte förrän på fredag så torsdagseftermiddagen får bli lite av en återhämtning. Tre dagar senare väntar en ny bortamatch, mot Lerum. Den gången blir det inte så värst roligt heller eftersom Lerum vinner med klara 5–1.

De som lirar i Hockeytrean är inga proffs utan ett gäng glada amatörer som älskar sin idrott och lägger ner otaliga timmar varje vecka. Det visade inte minst Skaraspelarna den här onsdagen och de fick i alla fall med sig en poäng hem.

