Ylva Pettersson: "Det är nog nu!"

Aldrig har källkritik varit viktigare än idag. Aldrig har vår förmåga att sålla fakta från ”alternativa fakta” varit mer avgörande för demokratin. Detta bör nu även Håkan Ehn försöka ta till sig.

”Nu har vi kunnat läsa i tidningen att moderaterna har haft och kommer att ha dialog och samarbete med SD i Skara, bl.a. inför budgetbeslut i fullmäktige.” skriver Ehn. Påståendet fyller mig med både avsky och sorg. Avsky p.g.a. den lögn som sprids, sorg då det blir så tydligt vilken fruktansvärd nivå debatten förs på, och vilken oförmåga som finns att förhålla sig hedervärt till sanningen.

Moderaterna i Skara har inte haft något samarbete med SD. Moderaterna i Skara har inget samarbete med SD. Moderaterna i Skara har varit tydliga med att inget samarbete med SD finns, inget har någonsin funnits.

Mucka aldrig gräl med någon som köper bläck tunnvis, är ett gott råd jag har fått. Att ta kamp mot media, eller mot någon som äger medial röst, kan inte bara vara svårt utan direkt farligt. Trots det krävs det ibland att någon vågar säga ifrån. Ibland finns det saker man måste göra, annars är man bara en liten lort – eller hur?

För en tid sedan publicerades en artikel i Sklt där uttalanden kokats ihop, förvrängts och lämnats utan kritisk granskning, och bemötande uttalanden utelämnats när de inte passade skribentens syfte. Den färdiga soppan framförde tre huvudteser: att det förekom någon form av samarbete mellan M och SD, att jag som Oppositionsråd ansåg att Fredrik Nordström ska avgå om minoritetsledningens budget faller, samt att det kan komma på tal att formalisera ett samarbete mellan M och SD i Skara om ledningens budget faller. När jag intervjuades av Sklt inför artikeln var jag tydlig med tre saker: att det inte har förekommit och inte förekommer något samarbete, att jag inte varken kan eller tänker uttala åsikter om hur Fredrik Nordström ska agera - efter att tre gånger ha framfört detta förtydligade jag slutligen att jag kan tala om hur jag själv skulle agera, jag kan tala om att jag anser att det tidigare kommunalrådet agerade hedervärt men att jag under inga omständigheter kan tala om hur Fredrik Nordström ska agera - och att Moderaterna inte ämnar skriva under något samarbetsavtal med SD. Jag har framfört hur under all kritik det är, att man sedan väljer att publicera något som medvetet framställs som motsatsen! Min skarpa rättelse fördes in som ett tillrättalagt ”förtydligande”. När nu Ehns påstående publiceras, visar tidningen åter sin karaktär genom att låta lögnen spridas igen, utan anmärkning från redaktionen om den rättelse jag krävde och de felaktigheter ursprungstexten innehåll. Det är så här förtroendet för media urholkas, och demokratin undergrävs!

Håkan Ehn borde lära sig att inte tro på allt han läser i tidningen.

För mig är heder och sanning viktiga fenomen.

Snälla Håkan Ehn, kan vi inte åtminstone enas om de värderingarna?

Ylva Pettersson

SkLT svarar: "Petterssons syn på lokaltidningen gör mig bekymrad."

Artikeln Ylva Pettersson hänvisar till har jag skrivit. Det är jag som är "skribenten" som man inte ska mucka gräl med. Artikeln med rubriken "Kommande maktskifte i Skara?" kunde ni läsa i början av mars.

Bakgrunden var att jag ville reda ut det politiska läget inför att nästa års budget ska tas. Något som det faktiskt pratas om i Skara. Likaså ifrågasätts det om vårt kommunalråd, i ett sådant scenario, kan sitta kvar och styra på en annan budget än den egna. Jag har sagt det tidigare och jag gör det igen, det Skaraborna pratar om ska vi också skriva om. Så enkelt är det.

I artikeln redogörs för tänkbara scenarion som i teorin kan leda till ett maktskifte i samband med att Skaras kommunfullmäktige ska ta beslut om just budgeten i juni. Jag tycker att det är viktigt för Skaraborna och skattebetalarna att veta hur styret kan komma att förändras i deras kommun, att vi skriver om det är och ska vara en självklar uppgift.

Då varken de styrande partierna eller de som kallar sig Skaraalliansen har egen majoritet så har SD en vågmästarroll, om de lyckas fylla sina stolar med ledamöter vill säga. För detta redogjordes i artikeln.

I den sa även SD att de fört samtal med de andra oppositionspartierna men inte om hur budgeten ska utformas. Anders Forsberg utrycker att det handlar om generella diskussioner. I den frågan står nu ord mot ord efter att vi publicerat ett förtydligande från Ylva Pettersson.

Det stämmer även att Ylva Pettersson fick den av mig raka frågan totalt tre gånger om vad hon anser att Fredrik Nordström (S) bör göra om de styrande partiernas budget faller i omröstningen.

Jag har varit journalist i många år, hållit i otaliga politiska debatter, gjort mängder med intervjuer med politiker och är van vid det som i folkmun kallas för "politikersvar". Det är ett journalistiskt arbetssätt att ställa samma fråga gång på gång när en politiker inte ger ett rakt svar. Det är möjligt att Ylva Pettersson inte är van vid det och att det är där det skurit sig, men till syvende och sist är det min uppgift att ställa frågorna, på samma sätt som det är hennes uppgift att representera sitt parti. Så ser verkligheten ut.

I frågan om oppositionen haft samtal med SD står nu i praktiken ord mot ord. Vi kan få anledning att återkomma till det så klart. Att tidningen låter socialdemokraten Håkan Ehn ställa den frågan i en insändare till Centerpartiet är inte konstigt. Såväl fråga som svar publiceras samtidigt, vilket vi försöker få till i de flesta fall - även om det inte är något vi måste göra. Insändare i olika ämnen har ju en förmåga att kunna sträcka sig över tid.

Slutligen vill jag säga att det gör mig bekymrad att se hur Ylva Pettersson ser på sin lokaltidning och att hon pratar om förvrängda nyheter och att det kan vara direkt farligt att ta kamp mot media.

Vi delar inte den verklighetsbilden. I så fall hade vi antagligen suttit bakom låsta dörrar långt från centrum och knappast svarat varken på telefon eller via mejl.

Men det gör vi.

Vi kommer fortsätta att skriva om det ni pratar om och vi kommer att fortsätta granska det som påverkar er. Det är vår uppgift och det är inget som vi tar med en klackspark.

Ni är alla alltid välkomna att diskutera våra publiceringar, tipsa oss eller bara komma förbi och ge er bild av vad som är viktigt just nu. Vi finns till för er läsare - utan baktankar.

Hör av er så mycket ni vill, det gäller så klart även oppositionsrådet.

Sandra Skeppar

