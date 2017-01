Olycka orsakade totalstopp: ”Glashalt i hela Skaraborg”

Det finns all anledning att ta det lugnt om man ska ut och köra bil under torsdagsmorgonen i Skaraborg. Enligt Trafikverket så råder det mycket halt väglag i stora delar av länet, och enligt räddningstjänsten som har ryckt ut på larm under morgonen så är många vägar en ren isbana.

— Det är halt i praktiskt taget hela Skaraborg. De i räddningstjänsten som har varit ute säger att det är helt glashalt, säger Perry Malmberg, som är stabsbrandmästare hos räddningstjänsten i mellersta Skaraborg.

Under morgonen har en olycka inträffat på riksväg 26 mellan Tidaholm och Mullsjö. Hur olyckan gick till är något oklart, men enligt räddningstjänsten var halkan en faktor.

Olyckan orsakade totalstopp på vägen i ungefär en halvtimme och en person fick föras till sjukhus. Personens skadeläge är oklart.