15 år, kompisar och fostrade i Skara IK. I höst får Dennis Ohlsson och Hannes Hjalmarsson möjligheten att träna och spela ihop i IK Oskarshamns juniorverksamhet. Båda har nämligen blivit antagna till hockeygymnasiet där.

Fakta: Dennis Ohlsson Född: 14 mars 2001. Klubb: Skara IK (J18 och har gjort några inhopp i A-laget). Positi.. Fakta: Dennis Ohlsson Född: 14 mars 2001. Klubb: Skara IK (J18 och har gjort några inhopp i A-laget). Position: Center och ytterforward. Styrkor: "Skridskoåkningen, skottet och spelsinnet". Behöver förbättra: "Allting, men jag tror att man kan komma riktigt långt med bra skridskoåkning och skott". Favoritlag: Frölunda. Förebild: Connor McDavid. "En center som är bra på allting. Vass skridskoåkare och grymma händer".

Dennis, som spottar in poäng i Skaras J18-lag, fick grönt ljus efter att varit nere och tränat i december.

– Jag sökte även till andra hockeygym men tyckte att Oskarshamn kändes bäst. De försöker hjälpa alla att växa som spelare och människa. Det ska bli riktigt roligt att börja där, säger han.

Antagen efter träning

En månad senare fick Hannes, som spelar i Lidköpings A-lag där han under vintern tagit stora kliv, ett lika positivt besked.

– Jag fick svar direkt efter träningen jag var med på.

Så snabbt!?

– Ja, det var lite roligt faktiskt.

Vad tror du att de gillade hos mig?

– Hm, jag tror att de gillade att jag är en offensiv back och det finns inte så många sådana. Jag har tidigare varit forward men bytte position till den här säsongen.

Varför blev det Oskarshamn?

Fakta: Hannes Hjalmarsson Född: 17 november 2001. Klubb: HC Lidköping (A-lag och J18). Position: Back (sadlat om.. Fakta: Hannes Hjalmarsson Född: 17 november 2001. Klubb: HC Lidköping (A-lag och J18). Position: Back (sadlat om från forward till den här säsongen). Styrkor: "Jag är en bra offensiv back med ett bra skott och som gillar att ha mycket puck". Behöver förbättra: "Mitt fysiska spel, jag är lite för snäll. Jag får träna på bra i sommar och ha bättre inställning". Favoritlag: Brynäs. Förebild: Erik Karlsson. "En skicklig offensiv back. En bra och ödmjuk kille. Jag ser upp till honom".

– Det kändes som att de var intresserade av mig så fort jag kom dit. Jag fick ett bra välkomnande och det känns som en bra förening. Att komma in på ett hockeygym har varit ett delmål för mig.

Klubben kommer att plocka in en dussintal spelare, födda 2000–2001, till hösten. Klubbens A-lag spelar som bekant i Hockeyallsvenskan och de två juniorlagen tillhör Elit.

"Risk för olyckor"

Att Dennis och Hannes känner varandra så pass bra kan underlätta flytten en smula.

– Vi kan hjälpa varandra om det är någon som har problem. Dessutom är det kul att man känner någon från början, säger Hannes.

Att bo själva och sköta hushållssysslorna avskräcker dem emellertid inte.

– I början kommer det säkert hända några olyckor om man säger så, men jag tror att man vänjer sig efter ett tag och kommer in i rutinerna, säger Dennis som länge drömt om att komma in på hockeygymnasiet.

– Det är många spelare från Skara som har kommit in på olika ställen. Jag minns när Joel Werner (född 1996) kom in på Skellefteås hockeygymnasium och då ville jag också komma in någonstans.

Valet föll alltså på Oskarshamn.

