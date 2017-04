Senast kommunen släppte tomter var i augusti 2013, då man släppte 22 nya tomter som var en utökning av den befintliga bebyggelsen i Sörskogen. Sedan dess har intresset för att bygga i Skara ökat enormt, mycket beroende på hur bostadsmarknaden utvecklat sig, och kommunens tomter börjar ta slut. I dagsläget finns endast tre lediga tomter i tätorten.

— Vi har just nu 53 personer i tomtkön. Av dessa har 12 en tomt reserverad. Det betyder att 41 personer i kön står utan tomt, berättar Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör, i ett pressmeddelande.

Tomtsläppet kommer att ske den 5 april och pågå under tre veckor. Under början av veckan kommer information via brev till samtliga i tomtkön. Vid ett tomtsläpp reserveras inga tomter utan man lämnar in en intresseanmälan under en förutbestämd tid, i detta fall tre veckor, och därefter delas tomterna ut enligt turordningslistan i tomtkön. Skulle det finnas flera intresseanmälningar på samma tomt betyder detta att tomten kommer att reserveras till den som stått längst tid i kön.

— Känslan vi har är att de flesta tomterna kommer att vara reserverade när tomterna tilldelats efter att tiden för intresseanmälan har gått ut, fortsätter Kim Olsson.

En tomtreservation gäller i sex månader och under denna tid måste en bygglovsansökan ha kommit in till plan- och byggenheten. Om bygglovsansökan uteblir görs tomten tillgänglig för alla i tomtkön igen.

— Förra året var ett riktigt bra byggår. Det ska bli spännande att se vad som händer under det här året och hur många nya hus som uppförts när vi summerar 2017, avslutar Kim Olsson.