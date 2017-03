22 april arrangeras Motordagen på Stora torget.

Det är sjätte året som bilhandeln i Falköping samlas för att visa upp årets nyheter.

Motorutställningen omges av en rad andra aktiviteter.

I år kommer artisten Nick Borgen, som bland annat har hockeydängan We Are All the Winners i bagaget, att göra en show på scenen, delvis tillsammans med konferencieren Anders Mårtensson.

Motorsågskonstnären Sören Niklasson, dubbel världsmästare i motorsåg, kommer att skapa ett konstverk ur en ekstock. Just nu är han involverad i att bygga hus formade som älgar vid Wrågårdens älghägn.

Grålle-klubben, hoppborg och en hästdragen åkvagn från 1884 är andra attraktioner under Motordagen.