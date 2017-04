Just nu pågår den nationella musiktävlingen Self Made på initiativ av Aviciis förre manager Arash "Ash" Pournouri och hans bolag At Night Management.

I Self Made tävlar artisterna med auditions i form av filmklipp. Någon jury finns dock inte. I stället är det svenska folket som röstar fram sina favoriter.

Tidaholmsartisten My Kullsvik är en av de tävlande vars audition fick flest röster i det fjärde heatet. Det betyder att hon är vidare till veckofinal.

— Det känns lite overkligt faktiskt, säger My.

Tackar för stödet

My tävlade med Shawn Mendez-låten Stitches och fick tredje flest röster.

— Särskilt under de sista dagarna var det många som röstade. Jag är väldigt tacksam för stödet.

Flest röster fick Dylan Diomari. Falköpingsartisten Emil Johansson blev tvåa i samma heat.

Totalt är de åtta artister som gör upp i veckofinalen. Fyra av dem går vidare till åttondelsfinal. Fortfarande är det folkets röster som avgör.

Vad tror du om dina chanser?

— På ett sätt känns det skönt att jag hamnade på "övre halvan" inför veckofinalen, men man kan aldrig vara säker, säger My.

Sänds i tv

Under torsdagen befann hon sig i Stockholm för att spela in en ny audition som hon ska tävla med i veckofinalen.

— Det blir en ny låt, Rockabye med Clean Bandit.

Veckofinalen sänds i Kanal 5 klockan 19 ikväll, Långfredagen.

Det blir första gången som My sjunger i tv.

— Det känns lite pirrigt, men ska bli väldigt kul, avslutar My.